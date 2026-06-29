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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Palate Srbija komentarisao blokaderski skup u Kraljevu.

- Skup u Kraljevu je bio uspešan slkup, svi su bili zadovoljni, a ja im čestitam na tom skupu, prošlo je mirno, neki su bili drogirani i pijani, ali to je mali deo, uhapšeni su i izopšteni i saobraćaja.

- Većina je na miran i dostojanstven način podržavala svoju listu, okupilo se njih 4.000, ja im čestitam. Samo sačekajte da vidite listu, ako treba Kokanović da nam bude budućnost i Božo Prelević, ili Jovo Bakić ili Bodiroga, ali građani neka odluče - rekao je Vučić.