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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

"Predstavili smo paket mera kojim želimo da dodatno unapredimo životni standard građana i pružimo dodatnu sigurnost onima kojima je pomoć najpotrebnija", poručio je Vučić.

– Penzioneri će dobiti jednokratnu novčanu pomoć, u skladu sa visinom svojih primanja, kako bismo dodatno pomogli onima koji najteže žive.

– Jednokratnu pomoć dobiće i primaoci socijalne pomoći, porodice koje ostvaruju pravo na dečji dodatak, kao i borci, kroz mere usmerene na podršku socijalno ugroženim građanima.

– Uvodimo nove vaučere za odmor u Srbiji, namenjene pre svega penzionerima, kako bi što veći broj naših najstarijih sugrađana mogao da iskoristi odmor u banjama, na planinama i drugim turističkim destinacijama širom Srbije, uz dodatni podsticaj domaćem turizmu.

– Produžavamo uredbu o energetski ugroženom kupcu, kako bi socijalno ugroženi građani i dalje imali umanjene račune za struju i gas, dok će penzioneri i borci ostvarivati dodatne pogodnosti.

– Značajno smanjujemo troškove za veliki broj lekova koje građani svakodnevno koriste. Država preuzima deo doplate, uvodimo nove lekove na recept i obezbeđujemo dostupnost najsavremenijih terapija za lečenje najtežih bolesti.

– Nastavljamo da ulažemo u lečenje retkih bolesti, razvoj mobilnih ambulanti, preventivne preglede i savremenu dijagnostiku, jer su život i zdravlje građana naš najvažniji prioritet.