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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Uredba o energetski ugroženom kupcu biti produžena i posle 1. oktobra ove godine.

Vučić je, na predstavljanju paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, rekao da će biti izdvojeno dodatnih 28,1 milion evra.

mere države
mere države Foto: Kurir

"To su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, sve one o kojima smo ovde već govorili, plus dodatni popust za penzionere od 1. 000 dinara i borce", naveo je Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije je ranije najavio pripremu velikog paketa mera za penzionere, kao i nove mere.

"Pripremamo jedan veliki paket i verujem da će građani biti veoma zadovoljni", rekao je ranije Vučić. Kako je naglasio, neće biti reč o simboličnoj pomoći.

Predsednik je najavio i pojeftinjenje lekova za 3 miliona građana, a sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

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