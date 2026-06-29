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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Uredba o energetski ugroženom kupcu biti produžena i posle 1. oktobra ove godine.

Vučić je, na predstavljanju paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, rekao da će biti izdvojeno dodatnih 28,1 milion evra.

mere države Foto: Kurir

"To su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, sve one o kojima smo ovde već govorili, plus dodatni popust za penzionere od 1. 000 dinara i borce", naveo je Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije je ranije najavio pripremu velikog paketa mera za penzionere, kao i nove mere.

"Pripremamo jedan veliki paket i verujem da će građani biti veoma zadovoljni", rekao je ranije Vučić. Kako je naglasio, neće biti reč o simboličnoj pomoći.