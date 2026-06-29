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Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije Đorđe Milićević pozdravio je paket mera podrške građanima koji je najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ističući da je reč o još jednom dokazu da država vodi odgovornu politiku i da ekonomski rezultati Srbije imaju smisao samo ako se vraćaju građanima.

„Ove mere pokazuju da Srbija ima stabilne finansije, odgovorno rukovodstvo i jasnu politiku - da se pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija. Posebno je važno što su u fokusu penzioneri, socijalno ugroženi građani, porodice sa decom, borci, kao i svi oni kojima je potrebna redovna terapija i dostupnija zdravstvena zaštita”, poručio je ministar Milićević.

On je naglasio da je podrška penzionerima posebno značajna, jer su upravo oni u teškim vremenima pokazali najveću odgovornost i veru u reforme koje su Srbiju ekonomski podigle.

„Država danas ima mogućnost da pomogne zato što je godinama vođena ozbiljna i domaćinska politika. Zato je važno što će najugroženiji penzioneri dobiti najveću podršku, ali i što mere obuhvataju sve penzionere. To je poruka poštovanja prema ljudima koji su gradili ovu zemlju”, istakao je Milićević.

Ministar je posebno ukazao na značaj mera koje se odnose na smanjenje troškova za lekove, uvođenje novih lekova na recept, podršku energetski ugroženim kupcima, kao i nabavku mobilnih ambulanti i apoteka.

„Jeftiniji lekovi, dostupnije terapije, mobilne ambulante i apoteke, kao i ulaganje u najsavremenije onkološke terapije, direktno utiču na život ljudi. To nisu apstraktne ekonomske mere, već konkretna pomoć porodicama, bolesnima, starima i svima koji brinu za svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih”, naveo je Milićević.

On je dodao da je posebno važno što se zdravstveni sistem jača i kroz povratak medicinskih radnika iz inostranstva.

„Povratak naših lekara i medicinskih radnika iz razvijenih zdravstvenih sistema pokazuje da Srbija postaje zemlja u koju se ljudi vraćaju, u kojoj vide sigurnost, perspektivu i mogućnost da svojim znanjem služe svom narodu”, rekao je ministar.

Milićević je zaključio da najavljene mere potvrđuju da Srbija nastavlja putem stabilnosti, razvoja i socijalne odgovornosti.