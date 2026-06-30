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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket ekonomskih i socijalnih mera koji obuhvata povećanje plata i penzija, vaučere za niže cene pojedinih lekova, nova ulaganja u zdravstvo, kao i nastavak jačanja odbrambenih kapaciteta zemlje.

O značaju ovih mera, njihovim ekonomskim i političkim efektima, ali i vezi između ekonomskog razvoja i nacionalne bezbednosti, govorili su gosti emisije "Usijanje", profesor bezbednosnih nauka dr Miroslav Bjegović, profesor Fakulteta političkih nauka dr Milan Petričković i Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku.

"Država pokazuje da brine o onima kojima je pomoć najpotrebnija"

Profesor bezbednosnih nauka dr Miroslav Bjegović ocenio je da novi paket mera pokazuje ozbiljan odnos države prema građanima i da će efekti biti vidljivi već u narednim mesecima.

- Mislim da će naši građani koji pripadaju tim kategorijama ove mere osetiti već od jeseni, a možda i ranije. Sve ovo govori o ozbiljnosti države koja prvenstveno brine o svojim građanima, posebno o onima kojima je pomoć najpotrebnija - rekao je Bjegović.

On je istakao da posebnu pažnju zaslužuju i najavljene mere namenjene boračkoj populaciji.

- Spominju se i određeni borački dodaci, što predstavlja priznanje ljudima koji su dali ono najvrednije što su imali, rizikovali svoje živote braneći otadžbinu. Sasvim je opravdano da upravo te kategorije dobiju dodatnu podršku države - poručio je.

Posebno je naglasio da ekonomija i bezbednost predstavljaju neraskidivu celinu.

- Ekonomija podiže bezbednost, ali bez bezbednosti nema ni ekonomije. Srbija danas predstavlja faktor mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Upravo zbog toga je važna jaka vojska, jer ona uliva sigurnost investitorima koji žele da ulažu u našu zemlju - ocenio je Bjegović.

profesor bezbednosnih nauka dr Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Petričković: Čovek mora biti u centru svake državne politike

Profesor Fakulteta političkih nauka dr Milan Petričković smatra da novi paket mera pokazuje da država pokušava da odgovori na konkretne potrebe građana.

- Odbrana interesa Srbije mora biti na prvom mestu. Naravno da treba sarađivati sa Evropom, ali i sa Kinom, Rusijom i svim partnerima sa kojima možemo da ostvarimo korist za građane i državu. Nepogrešiv imenitelj mora biti zaštita naših nacionalnih interesa - rekao je Petričković.

Govoreći o istovremenim ulaganjima u vojsku i socijalne programe, ocenio je da ta dva segmenta nisu suprotstavljena.

- Jaka država u vojnom smislu predstavlja preventivni faktor odvraćanja i daje sigurnost koja je neophodna za ekonomski razvoj. Jedno bez drugog jednostavno ne ide. Bez stabilnosti nema ni prosperiteta - rekao je.

Posebno se osvrnuo na socijalni deo mera.

- Ovde je primenjen jedan veoma dobar princip, a to je pokušaj smanjivanja socijalnih razlika i nejednakosti. Mere ulaze upravo u sferu najživotnijih potreba građana. Čovek je stavljen u centar interesovanja, a to i jeste smisao svake odgovorne politike - naglasio je.

profesor politickih nauka u Beogradu Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Petričković je posebno izdvojio ulaganja u zdravstvo i niže cene lekova.

- Ljudima nije potrebna samo savremena tehnologija. Potrebna im je pažnja, potrebno je da se smanji čekanje, da zdravstveni sistem pokaže brigu prema svakom čoveku. Upravo zato su važne mobilne ambulante, mobilne apoteke, dostupnost lekova i pokušaj da se smanje njihove cene. To predstavlja humanizaciju politike i odnos prema konkretnom čoveku - rekao je.

Govoreći o odnosu vlasti prema građanima, dodao je da država mora da bude servis naroda.

- Vlast treba da bude servis građana, a ne obrnuto. Neposredna komunikacija sa ljudima i rešavanje njihovih konkretnih problema jeste suština ozbiljne politike - zaključio je Petričković.

Đurić: Rast zavisi od ekonomije, ali i od političke stabilnosti

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku ocenio je da je održivost novih mera usko povezana sa privrednim rastom i međunarodnim okolnostima.

- Naš ekonomski rast u velikoj meri zasniva se na saradnji sa Evropskom unijom. Govorimo o izvozu, uvozu, direktnim investicijama, pretpristupnim fondovima i svemu što pozitivno utiče na razvoj Srbije. Zbog toga moramo voditi računa i o tome kako naši partneri gledaju na naše poteze - rekao je Đurić.

On je istakao da infrastrukturni projekti imaju mnogo širi značaj od samog saobraćaja.

- Suština ulaganja u infrastrukturu nije samo da građanin brže stigne od tačke A do tačke B. Suština je industrija, nova radna mesta i investicije. Kada omogućite dobru putnu i energetsku povezanost, otvarate prostor da kompanije ulažu i van najvećih gradova, što povećava potencijal za razvoj cele zemlje - objasnio je.

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku Foto: Kurir Televizija

Govoreći o energetskoj krizi, podsetio je da je država već pokazala spremnost da zaštiti građane.

- Država se ponašala odgovorno. Građani nisu u punoj meri osetili posledice svetske energetske krize upravo zato što je država preuzela veliki deo tereta na sebe. To je bio ozbiljan trošak koji nije nastao našom krivicom, ali je morao da bude amortizovan kako bi se zaštitio životni standard građana - rekao je Đurić.

Na kraju je ocenio da će upravo sposobnost države da balansira između ekonomskih interesa i političkih izazova biti jedan od ključnih faktora daljeg razvoja Srbije.

- Male države moraju pažljivo da vode računa o međunarodnim okolnostima. Mnogo toga ne zavisi isključivo od nas, ali je važno da kroz privredni rast stvaramo rezervu i prostor da lakše podnesemo krize koje dolaze spolja - zaključio je Đurić.

04:02 "DRŽAVA PRVENSTVENO BRINE O ONIMA KOJIMA JE POMOĆ NAJPOTREBNIJA!" Stručnjaci analizirali Vučićev novi paket mera Izvor: Kurir televizija

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