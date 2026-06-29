Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara koliko će tačno trajati služenje vojnog roka koje će biti uvedeno u martu i da li su naše kasarne logistički i infrastrukturno spremne da prime toliki broj vojnika u kratkom vremenskom periodu, rekao da ćemo biti potpuno spremni, posebno što ćemo da gledamo da time razvijamo dodatno pojedine gradove, na istoku, zapadu, na jugu i na severu zemlje.