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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara koliko će tačno trajati služenje vojnog roka koje će biti uvedeno u martu i da li su naše kasarne logistički i infrastrukturno spremne da prime toliki broj vojnika u kratkom vremenskom periodu, rekao da ćemo biti potpuno spremni, posebno što ćemo da gledamo da time razvijamo dodatno pojedine gradove, na istoku, zapadu, na jugu i na severu zemlje.

- Dakle, da ne ide sve u Beograd, Novi Sad, Kragujevac, nego baš ovako da to bude i deo razvojne strategije za pojedina, posebno pogranična mesta - rekao je Vučić u Palati Srbija, tokom predstavljanja paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Sve o merama pročitajte klikom OVDE.

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