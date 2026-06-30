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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda vredan oko 600 miliona evra za više od tri miliona građana.

Nove mere države predviđaju pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftinije lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima.

U nastavku vam donosimo detaljan pregled.

PENZIONERI

Paket pomoći penzionerima vredan je 377,2 miliona evra i obuhvata 1.663.438 korisnika.

- Penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije od 31.092 dinara dobiće 35.000 dinara

- Penzioneri koji primaju penziju od minimalne do prosečne penzije od 56.848 dinara primiće 27.500 dinara

- Penzioneri koji primaju penziju veću od prosečne dobiće pomoć od 20.000 dinara.

Pomoć će, kako je najavljeno, dobiti u narednih 90 dana.

Foto: Kurir

- Vlada Srbije će obezbediti 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, koje će penzioneri sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara moći da iskoriste za odmor u Srbiji.

SOCIJALNA POMOĆ, DEČIJI I BORAČKI DODATAK

- Primaoci socijalne pomoći dobiće po 25.000 dinara

- Primaoci dečijeg dodatka dobiće po 25.000 dinara

- Primaoci boračkog dodatka 25.000 dinara

- Borci - 10.000 dinara

Foto: Kurir

Ukupan broj socijalno ugroženih građana iznosi 410.744, a vrednost paketa je 71,1 miliona evra.

SNIŽENE CENE LEKOVA



Mere za smanjenje troškova građana za lekove obuhvataju paket od 12,3 milijarde dinara. Postoje dve vrste mera:

- Za vremenski ograničenu meru koja traje 12 meseci, opredeljeno je 8,5 milijardi dinara i stupa na snagu 1. avgusta 2026.

- Trajna mera obuhvata 3,8 milijardi dinara i u okviru nje će država za nove lekove na recept preuzeti deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju.

1/10 Vidi galeriju Nove mere za smanjenje cena lekova Foto: Kurir

Primeri sniženih cena lekova:

- Naziv: stara cena - nova cena

- Glukofaž: 283 - 121 dinar

- Plavix: 302-60 dinara

- Lorista: 176-50 dinara

- Diaprel: 265-102 dinara

- Klindamicin: 226-75 dinara

- Hemomicin: 184-92 dinara

- Levoksa: 369-92 dinara

- Saflutan: 635-181 dinar

- Nolpaza: 195-97 dinara

- Pulmikort pumpica za astmu: 320-91 dinar

- Panklav: 260-71 dinar

NOVI LEKOVI NA RECEPT

- Nova oralna antikoagulantna terapija (NOAK): Lekovi za razređivanje krvi (pacijenti zađlogom i infarktom), više od 10 lekova od različitih proizvođača.

- Lekovi za srčanu insuficijenciju: Dva leka različitih proizvođača

- Lekovi za srčanu insuficijenciju, odnosno za srčane slabosti, koji koštaju između 2.500 i 4.500 dinara sada će koštati između 1.650 i 1.800 dinara, dok će lekovi protiv zgrušavanja krvi koji su bili od 1.700 do 6.000 dinara sada biti od 750 do 1.100 dinara.

NOVE TERAPIJE ZA ONKOLOŠKE BOLESNIKE

- Novi ugovori države sa farmaceutskim kompanijama omogućiti pacijentima u Srbiji pristup najsavremenijim lekovima. Novina su terapije za rak jajnika i pojedina gastrointestinalna oboljenja, dok dodatno jačamo lečenje raka dojke i pluća najsnažnijim inovativnim lekovima

- Na listi lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) naći i lek Forciga, koji se koristi u lečenju srčane insuficijencije, koji su pacijenti do sada plaćali najmanje 2.500 dinara, a sada će plaćati najviše 1.650 dinara.

- Biće zaključen ugovor sa američkom farmaceutskom kompanijom MSD, koji će državu u naredne tri godine koštati oko 100 miliona evra. Obuhvatiće šest indikacija u okviru lečenja karcinoma dojke, pluća i melanoma, uz proširenje na još deset indikacija koje se odnose na maligne bolesti pluća, grlića materice, glave i vrata, bubrega i urotelijuma. Te terapije biti dostupne od aprila 2027. godine.

PRODUŽETAK UREDBE O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU

- Uredba o energetski ugroženom kupcu biti produžena i posle 1. oktobra ove godine, i za to će biti izdvojeno 28,1 milion evra.

mere države Foto: Kurir