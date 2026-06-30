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Evropska unija priprema planove da nagradi Srbiju zbog usvajanja izmena pravosudnih zakona, a kako bi podstakla zemlju da ubrza napredovanje u procesima pridruživanja EU, rekla su portalu Politiko četiri neimenovana zvaničnika koji rade na planovima EU.

- Postoji opšti osećaj da ne bi trebalo da 'izgubimo' Srbiju potpuno - rekao je jedan od zvaničnika, koji je dodao da, iako se Srbija neće uskoro pridružiti EU, važno je da ona nastavi da se angažuje u procesu pristupanja i da se podstakne da sprovodi reforme.

Komesarka za proširenje Marta Kos razgovarala je u petak, nakon usvajanja izmena i dopuna seta pravosudnih zakona, sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić o "sledećim koracima Srbije da krene napred na svom putu ka EU".

Srbija je zvanično kandidat za EU ​​od 2012. godine, podseća Politiko i dodaje da je EU najveći pružalac finansijske podrške Srbiji i da je izdvojila više od 586 miliona evra bespovratnih grantova od 2021. do 2024. godine, dok je na raspolaganju čak 1,5 milijardi evra dodatnih sredstava, pod uslovom da se sprovodu reforme.

- Srbija je upravo usvojila set pravosudnih zakona koji su u potpunosti usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije. Otvaranje klastera tri bilo bi važno i za Srbiju i za EU. To bi označilo prekretnicu u procesu pristupanja Srbije i konačno bi nam omogućilo da prekinemo začarani krug u kome smo godinama zarobljeni - rekao je za portal ambasador Srbije pri EU i glavni pregovarač Danijel Apostolović.

Treći klaster, koji obuhvata konkurentnost, ekonomski rast, industrijsku politiku i usklađivanje sa Carinskom unijom EU, smatra se da je "manje osetljiva" oblast koja bi mogla da bude unapređena uprkos velikim razlikama između dve strane, rekao je jedan od zvaničnika EU koji je govorio za Politiko.

Diplomate iz dve prestonice, koje su bile skeptične prema napretku Srbije, izjavile su za briselski portal da je otvaranje novog klastera malo verovatno.