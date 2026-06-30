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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se s ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom Al Nejadijem.

1/33 Vidi galeriju VUČIĆ S MINISTROM OMLADINE UAE I PRVIM ARAPSKIM ASTRONAUTOM Foto: Petar Aleksić

Sastanak je održan u Predsedništvu, a obeležio ga je srdačan razgovor posle čega je predsednik Srbije dobio i poklone koji će ga podsećati na ovaj susret.

Astronaut Al Najedi iz UAE zahvalio se predsedniku Srbije na toploj dobrodošlici koji mu je je potom rekao:

- Osećajte se kao kod kuće. Nemojte da zaboravite da prenesete pozdrave šeiku Mohamedu bin Zajedu - naglasio je Vučić koji se našalio i da je sve to za njega naučna fantastika.

Astronaut je Vučiću uručio poklon ističući da kada idu u svemir vole da ponesu neke od ličnih stvari, ali ovaj put su na taj put poneli zastavu Srbije!

Foto: Petar Aleksić

Istakao je da želi da promoviše slogan "nemoguće je moguće".

- Hvala vama na divnom poklonu i na prijateljstvu. Moraćemo i mi da se ugledamo na vas i da mi imamo Srbe koji će da šetaju svemirom. Za to će nam biti potrebne godine, ali napredovaćemo uz vašu pomoć i podršku - rekao je Vučić koji je na dar dobio i jaknu kakvu su astronauti nosili u svemiru.

Vučić je poručio Al Nejadiju da se u Beogradu oseća kao kod svoje kuće, a Al Nejadi je zahvalio Vučiću na gostoprimstvu i toplom dočeku.

- Bio sam sa ministrima omladine i kulture u Vladi Srbije i do sada je bilo neverovatno, rekao je Al Nejadi na prijemu u Predsedništvu.

Predsednik Srbije zamolio je ministra UAE da prenese srdačne pozdrave predsedniku UAE šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu i da mu poruči da ga očekujemo u Srbiji sto je pre moguće. Al Nejadi je rekao da će to učiniti i dodao da se situacija na Bliskom istoku smiruje.

"Ovo su prvi astronauti koje smo ugostili u Srbiji"

- Ovo su prvi astronauti koje smo ugostili u Srbiji!

Za odlazak u svemir potrebno je mnogo hrabrosti, a nema sile koja bi mene mogla da natera na to.

Hvala na divnom poklonu i hvala vam na prijateljstvu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se danas sastao s ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom Al Nejadijem.

Sultan Al Nejadi je jedan od prva dva arapska astronauta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zajedno sa Hazom Al Mansurijem.

Al Nejadi je ispisao istoriju marta 2023. godine kada je postao prvi arapin koji je služio na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), tokom šestomesečne misije kao deo Ekspedicije 69 i prvi arapski astronaut koji je izveo svemirsku šetnju 28. aprila 2023. godine.

Al Nejadi je tada zajedno sa svojim američkim kolegom Stivenom Bouenom imao misiju dugu sedam sati i jedan minut u okviru održavanja Međunarodne svemirske stanice.

U svemiru je ukupno proveo 185 dana, 22 sata i 43 minuta.

U pripremi za misiju na ISS, Al Nejadi je prošao obuku u Centru za obuku kosmonauta ''Jurij Gagarin'' u Zvezdanom gradu u Moskvi, na osnovu sporazuma sa Roskosmosom, kao i dodatne obuke u Hjustonu, Teksasu i Kelnu u Nemačkoj, kao deo partnerskih sporazuma sa velikim svemirskim agencijama, uključujući NASA, ESA i JAKSA.

Program astronauta UAE jedan je od projekata kojima upravlja Svemirski centar ''Mohamed bin Rašid'', a finansira ga IKT fond Regulatornog tela za telekomunikacije i digitalnu upravu, koji ima za cilj da podrži istraživanje i razvoj u IKT sektoru u UAE i promoviše integraciju zemlje na globalnoj sceni.