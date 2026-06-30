- Skup "studenata u pobuni" u Kraljevu imao je relativno mali broj posetilaca i možda je indikativno to što ljudi nisu bili spremni da dođu na skup na kojem će im se obraćati poslanica Branimira Nestorovića i gde će na 40 stepeni slušati gusle. Verujem da to nije dodatno motivisalo ljude. Da se znalo da će ona govoriti, bilo bi još manje ljudi. Problem su njene izjave, koje predstavljaju teorije zavere. Govorila je da je slučaj Mike Aleksića deo zapadne agende, da je masakr u Ribnikaru povezan sa nekakvom veštačkom inteligencijom i uvodom u biometrijsko praćenje đaka... Neobičan je izbor studenata da takva osoba govori na njihovom skupu. Vučićevi odgovori su sa druge strane šamaranje svime. Nejasno je koji studenti u pobuni odlučuju o pravcu kuda će se pobuna kretati i ko će biti ti ljudi koji se biraju za funkciju, listu, govor... - rekao je Parun.