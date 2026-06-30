NA SKUPU SE OBRAĆALA TEORETIČARKA ZAVERE Posle debakla blokadera u Kraljevu pljušte kritike iz sopstvenih redova: DA SE ZNALO KO GOVORI, BILO BI JOŠ MANJE LJUDI
Reakcije nakon debakla blokaderskog skupa održanog u Kraljevu na Vidovdan a na kome je govorila bivša poslanica stranke Branimira Nestorovića Jelena Pavlović ne stišavaju se danima! Mali broj okupljenih građana koji su tog dana došli na skup, ogolio je potpunu nemoć organizatora, dok bes i nezadovoljstvo među blokaderima iz dana u dan samo rastu.
Nakon rekacija blokadera na društvenim mrežama, politikolog Nikola Parun, govorio je za blokadersku Nova S i tom prilikom javno izneo svoje viđenje i nezadovoljstvo skupom.
Parun istakao je da je skup u Kraljevu bio slabo posećen, a potom naglasio da je na tom skupu govor držala "teoretičarka zavere" - Jelena Pavlović.
- Skup "studenata u pobuni" u Kraljevu imao je relativno mali broj posetilaca i možda je indikativno to što ljudi nisu bili spremni da dođu na skup na kojem će im se obraćati poslanica Branimira Nestorovića i gde će na 40 stepeni slušati gusle. Verujem da to nije dodatno motivisalo ljude. Da se znalo da će ona govoriti, bilo bi još manje ljudi. Problem su njene izjave, koje predstavljaju teorije zavere. Govorila je da je slučaj Mike Aleksića deo zapadne agende, da je masakr u Ribnikaru povezan sa nekakvom veštačkom inteligencijom i uvodom u biometrijsko praćenje đaka... Neobičan je izbor studenata da takva osoba govori na njihovom skupu. Vučićevi odgovori su sa druge strane šamaranje svime. Nejasno je koji studenti u pobuni odlučuju o pravcu kuda će se pobuna kretati i ko će biti ti ljudi koji se biraju za funkciju, listu, govor... - rekao je Parun.
Jelena Pavlović, narodna poslanica, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, bila je jedan od govornika na blokaderskom skupu u Kraljevu, na kome je predstavljena kao - advokat!
Kurir Politika