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Nezadovoljstvo blokadera debaklom skupa, održanog na Vidovdan, u Kraljevu, raste iz dana u dan, a posebno zbog činjenice da je na skupu jedna od govornica bila i Jelena Pavlović, narodna poslanica, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića.

Svađe i javne prozivke unutar blokaderskih redova sada se kreću na relaciji od optužbi "niste došli u kafić, već na skup", pa sve do davanja nadimaka Jeleni Pavlović koju su nazvali teoretičarkom zavere.

Kritike su stigle i do istaknutog blokadera iz Užica Pavla Cicvarića a koji je na Iksu poručio Pavlovićevoj da je to što je bila govornik na skupu u Kraljevu - sramota!

- Sramota je što ste vi bili govornik, jer ste saradnik. Odmah da vam kažem: ne predstavljate ni mene, ni bezbroj ljudi koji se godinama iskreno bore protiv ove vlasti. Ko god se na ovaj način pravda, a takvih ima, obična je kukavica koja se krije iza termina "studenti" - napisao je Cicvarić na Iksu.

Pavle Cicvarić samo je jedan u nizu blokadera koji su revoltirani zbog učešća Jelene Pavlović na skupu koji je dugo najavljivan i sa kojeg je, kako su poručivali blokaderi, trebalo da budu poslate jake i važne poruke. Predstavnici opozicije iskazali su svoje veliko nezadovoljstvo o čemu možete detaljnije pročitati u našem tekstu

Kurir Politika