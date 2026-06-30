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Predsednik Srbije predstavio je novi paket ekonomskih i socijalnih mera vredan više od 600 miliona evra, koji bi trebalo da obuhvati više od tri miliona građana, sa posebnim fokusom na najugroženije kategorije stanovništva. Mere uključuju jednokratnu novčanu pomoć penzionerima sa najnižim primanjima, korisnicima socijalne pomoći, primaocima dečjeg dodatka i borcima, kao i vaučere i unapređenje dostupnosti savremenih terapija u zdravstvu.

O tome koliko su ove mere važne, kome će najviše značiti i kakvu političku poruku nose, za emisiju "Redakcija", govorili su Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost i Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja Politike.

- Ekonomija je suština svega. Bez obzira za koga mi glasali, šta radili, na kraju meseca moramo da platimo račune. Čovek ima potrebu da izmiri obaveze, da obezbedi sebi i porodici normalan život i da nešto ostavi deci. To je, u najkraćoj definiciji, život čoveka na Balkanu. Međutim, uvek neko može da kaže da je to populizam, posebno ako se govori pred izbore. Ali ja imam i lično iskustvo koje pokazuje da stvari funkcionišu i drugačije - rekao je Lakić.

Marko Lakić,urednik digitalnog izdanja Politike Foto: Kurir Televizija

Kada mere postanu lična priča

Urednik digitalnog izdanja Politike, Marko Lakić ističe da primer iz ličnog okruženja pokazuje kako državna pomoć u pojedinim slučajevima može imati presudan značaj i razliku između života i smrti.

- Jedna meni bliska osoba dobila je pomoć države i to je bila razlika između života i smrti. Bio sam skeptik da će to uopšte funkcionisati, ali se ispostavilo da sistem zaista radi. Nekome su to samo političke priče ili servisne informacije, a nekome znači bukvalno život. Ne bih želeo da iznosim ime te osobe jer je u pitanju privatna stvar, ali verujte mi, reč je o realnom primeru. Ta pomoć je omogućila lečenje i novu šansu za život. To je mnogo više od statistike ili politike - to je nečija porodica, deca i prilika da se život nastavi. I zato kažem da takve mere imaju težinu koju nije uvek lako videti spolja - kaže on.

Miškeljin je ukazao da se oko sastava i pravila jedne političke liste otvaraju pitanja kriterijuma i različitih reakcija na pojedine kadrovske promene.

- Ko je dozvoljen na toj studentskoj listi, a ko nije, i koji su tu principi trenutno zastupljeni je prvenstveno pitanje za "fantomske kreatore" te liste, odnosno za to koji su kriterijumi. Ono što je zanimljivo jeste da imamo pojavu jedne opozicione poslanice koja je izabrana na jednoj listi, a sada je deo druge poslaničke grupe. Očigledno je da među onima koji kreiraju pokret i listu nije bilo problema da se ona pojavi, ali vidimo da su reakcije na to oprečne, što je donekle i očekivano - naveo je Miškeljin.

Marko Miškeljin, Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Da li će se taj trend nastaviti, ostaje da se vidi, ali i ova situacija, kao i prethodne, posledica su činjenice da zapravo ne znamo ko se sve nalazi na toj listi. Da smo od početka znali ko čini taj skup koji pretenduje da postane politički faktor, možda do ovakvih situacija ne bi ni dolazilo - naveo je.

Miškeljin je za kraj ocenio da reakcije unutar opozicije i komentari pojedinih političkih aktera ukazuju na moguće nesuglasice, lične tenzije i borbu za politički opstanak u delu proevropskog spektra.

- S obzirom na to da je reagovao i Pavle Grbović, koji je rekao da se osoba koja je ušla u parlament na jednoj listi, a zatim ušla u sukobe unutar tog prostora, sada predstavlja kao moralni autoritet studentskog pokreta, moguće je da ima i povređenih sujeta, što je često bio problem u opozicionom delovanju, pored nedostatka jasne i koherentne politike. Kod dela proevropske opozicije vidi se da se oni, u neku ruku, bore za politički opstanak, jer ukoliko ne pređu cenzus, nestaju sa političke scene - za emisiju "Redakcija", zaključio je Miškeljin.

02:50 "OVO JE BILA RAZLIKA IZMEĐU ŽIVOTA I SMRTI!" Lakić i Miškeljin o značaju novog državnog paketa od 600 miliona evra: "Nekome su to samo političke priče" Izvor: Kurir televizija

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