Nastavlja se politički sukob u vrhu vlasti Hrvatske
pohvale iz komšiluka
"VUČIĆ JE AUTENTIČAN LIDER" Milanović odao priznanje predsedniku Srbije, a Plankovića nazvao "običnim birokratom"
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Predsednik Hrvatske Zoran Milanović zvanično je priznao da je Aleksandar Vučić autentični lider, a za hrvatskog premijera Andreja Plenkovića je rekao da je "običan birokrata".
Foto: Printscreen
- Pritom je Aleksandar Vučić, znamo s kim imamo posla, autentičan politički lider, takav kakav jeste, i autentičan kreator onoga što je stvorio. To baš nije dobro. Plenković nije ništa od toga.
On je običan birokrata koji, zahvaljujući okolnostima, vlada, kupuje i manipuliše - rekao je Milanović tokom konferencije za medije.
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