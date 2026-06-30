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Predsednik Hrvatske Zoran Milanović zvanično je priznao da je Aleksandar Vučić autentični lider, a za hrvatskog premijera Andreja Plenkovića je rekao da je "običan birokrata".

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Foto: Printscreen

- Pritom je Aleksandar Vučić, znamo s kim imamo posla, autentičan politički lider, takav kakav jeste, i autentičan kreator onoga što je stvorio. To baš nije dobro. Plenković nije ništa od toga.

On je običan birokrata koji, zahvaljujući okolnostima, vlada, kupuje i manipuliše -  rekao je Milanović tokom konferencije za medije. 

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