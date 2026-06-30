- Samo jedna molba za vas: kada čujete i kada neko objavi, pošto je to sad neka, i čak ne mislim da je to smišljena laž, možda je neko smislio da je neko izboden nožem na Mjuzik viku... Kad sam video, zovem Vasiljevića, zovem ovog, zovem onog, šta je bre, ovo šta se dešava, pucnjava, svi leže u kafiću, niti je bilo pucnjave niti je ko legao. Znači, prosto neka budala napiše nešto na mrežama i sad to mediji počnu da prenose.

- Budala ima, ali ne smeju mediji da to prenose na takav način i da unose paniku u stanovništvo. I dezinformacije, laži, najordinarnije. Koliko je trebalo 15 minuta da proverimo da je bila laž? Ne mislim ni da je konceptualno ni da je to suštinski neko na takav način planirao, nego napiši da bude nešto sve gore. Izmisli nešto. To je prosto onako, ja sedeo sam kući, dokon sam, ne znam šta da radim, aj sad ću da izmislim da se nešto dogodilo. Ili je neko tom nekom izmislio, slagao i tako dalje, jer mora sve da bude loše.... Ali vas molim samo za poštovanje, da pitate državne organe da li je nešto istina ili ne, ništa više, poručio je Vučić u razgovoru s medijima.