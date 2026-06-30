Politika
"NE BIH DA SE MEŠAM U NJIHOVE UNUTRAŠNJE STVARI" Vučić o izjavama hrtvatskog predsednika
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Predsednik Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da je Vučić autentični lider, a Plenković birokrata.
- Ja ne bih da komentarišem izjave predstavnika hrvatskog režima i ne bih da se mešam u njihove unutrašnje stvari. Dovoljno je to što se oni malo-malo mešaju u naše unutrašnje stvari, mi u njihove nećemo, rekao je Vučić.
Podsetimo, Milanović je danas komentarisao srpskog predsednika.
Foto: Printscreen
- Pritom je Aleksandar Vučić, znamo s kim imamo posla, autentičan politički lider, takav kakav jeste, i autentičan kreator onoga što je stvorio. To baš nije dobro. Plenković nije ništa od toga. On je običan birokrata koji, zahvaljujući okolnostima, vlada, kupuje i manipuliše - rekao je Milanović.
Kurir.rs
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