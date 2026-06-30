"NIKADA NISMO KUPOVALI NIČIJU PODRŠKU" Vučić o merama: To se zove briga o ljudima! I Ponošu smo obezbedili velika primanja, pa zato može da se brčka u Hrvatskoj
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao zajedničkoj pokaznoj vežbi odreda Žandarmerije u bazi u Lipovici posle koje je odgovarao i na pitanja novinara među kojima je bilo onih i o juče predstavljenim ekonomskim merama za boljitak građana Srbije kao i onih o blokaderima.
Jedno od njih bilo je i da kaže šta misli o tome što su za "juče predstavljene ekonomske mere iz stranke Zdravka Ponoša rekli da su zapravo kupovina podrške naroda".
- Pa dobro, i njemu (Ponoš) smo obezbedili velika primanja, pa zato može sada da se brčka u Hrvatskoj. Meni je drago da je gospodin Ponoš zadovoljan, nek nastavi da se brčka i da uživa u blagodetima koje mu je današnja Srbija pružila. A što se tiče svih drugih ljudi, mi smo to donosili za one ljude koji su mnogo ugroženiji od njega i koji teže žive. I nikada nismo kupovali ničiju podršku, uvek smo to radili. Ovo nam je deseti put, ja sam rekao deveti ili jedanaesti, deseti put da dajemo jednokratna davanja, ali ne samo to. Sve mere i sve pakete, čini mi se da smo uvek birali pravi trenutak, ako se sećate, i od kovida i od poplava, migracija, uvek smo tražili načine kako da ljudima izađemo u susret.
- To se zove briga o ljudima. Uskoro će imati priliku da vide ko koliku podršku uživa u narodu, i ja mislim da će se i sami neprijatno iznenaditi. Oni sebe lažu kada govore o naših 43, 44, 45, kao što sebe lažu kada govore o svojih 35 i 40, neka nastave to da rade, ja sa tim nemam nikakav problem.
Kurir.rs