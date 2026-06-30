- Pa dobro, i njemu (Ponoš) smo obezbedili velika primanja, pa zato može sada da se brčka u Hrvatskoj. Meni je drago da je gospodin Ponoš zadovoljan, nek nastavi da se brčka i da uživa u blagodetima koje mu je današnja Srbija pružila. A što se tiče svih drugih ljudi, mi smo to donosili za one ljude koji su mnogo ugroženiji od njega i koji teže žive. I nikada nismo kupovali ničiju podršku, uvek smo to radili. Ovo nam je deseti put, ja sam rekao deveti ili jedanaesti, deseti put da dajemo jednokratna davanja, ali ne samo to. Sve mere i sve pakete, čini mi se da smo uvek birali pravi trenutak, ako se sećate, i od kovida i od poplava, migracija, uvek smo tražili načine kako da ljudima izađemo u susret.