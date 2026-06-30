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Aleksandar Vulin sastao se danas u Jerusalimu sa sefardskim vrhovnim rabinom Izraela, Rišon LeCionom, rabinom Davidom Jozefom, sa kojim je razgovarao o istorijskim vezama i odnosima srpskog i jevrejskog naroda.

Tokom srdačnog razgovora, sagovornici su istakli da Srbe i Jevreje povezuje zajednička istorijska patnja i stradanje tokom Drugog svetskog rata, koje predstavlja neizbrisivo i trajno sećanje, ali i čvrst temelj za dalje jačanje i unapređenje budućih odnosa Srbije i Izraela zasnovanih na iskrenom poštovanju i poverenju.

Vulin je preneo pozdrave jevrejske zajednice u Srbiji, naglasivši značaj prijateljskih odnosa između dva naroda.

Na kraju sastanka, sefardski vrhovni rabin Izraela uručio je Aleksandru Vulinu jednu od svojih knjiga, čiji je autor, a koje su poznate i cenjene širom sveta. Tom prilikom, rabin je napisao ličnu posvetu Aleksandru Vulinu kao znak poštovanja i prijateljstva.

Vulin je uputio poziv rabinu da poseti Republiku Srbiju, u cilju nastavka jačanja saradnje i prijateljskih veza.