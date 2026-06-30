Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je objavu KRIK-a da je Slaviša Kokeza angažovao kriminalce da prebiju Nemanju Vidića, ali i informaciju da se u istoj objavi pominje on kao i njegov brat Andrej koji su sa navijačima branili Vidića.

- Da moj brat baš bude veliki fan Nemanje Vidića, ne bih rekao. Ne znam šta bih vam rekao, valjda ste hteli da mi pohvalite porodicu po prvi put. Pošto ste mi kriminalizovali porodicu sve vreme, pa ste sad hteli da mi kažete kako mi je brat fin, pa je štitio Nemanju Vidića zbog ne znam čega - poručio je Vučić pa nastavio: