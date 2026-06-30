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Najavljeni paket ekonomskih i socijalnih mera vredan oko 600 miliona evra, povećanje plata i penzija do kraja godine, jednokratna pomoć za najugroženije građane i proširenje liste lekova na recept bili su tema emisije "Puls", u kojoj su govorili ekonomista Milan Beslać i politički analitičar Miljan Jovićević. Obojica ocenjuju da ovakav paket pokazuje da Srbija danas ima dovoljno stabilne javne finansije da pomogne građanima, ali i da podstakne dalji privredni rast.

Beslać: Pomoć je usmerena onima kojima je najpotrebnija

Milan Beslać istakao je da je najveća razlika u odnosu na ranije pakete pomoći to što su sredstva ovog puta usmerena prema najugroženijim kategorijama stanovništva.

- Ja bih, za početak, rekao da bih voleo da ove mere nisu morale da budu donete, jer bi to značilo da nemamo tri miliona ljudi kojima je pomoć potrebna. Ali, budući da je situacija takva, ove mere objektivno imaju smisla. Ono što je najvažnije jeste da ovo više nisu linearna davanja kao u vreme kovida, već progresivna pomoć onima kojima je najpotrebnija. Dobro je što će najugroženiji dobiti najveću pomoć, oni nešto manje ugroženi nešto manju, jer je to pravičniji pristup - rekao je Beslać.

Dodao je da je reč o kratkoročnim merama koje neće trajno promeniti ekonomsku sliku, ali će građanima pružiti značajno olakšanje.

- Ova pomoć je jednokratna i njen efekat će biti kratkoročan. Dugoročno ne može da promeni stanje, osim dela koji se odnosi na lekove koji će biti dostupni preko pozitivne liste. Ali upravo zbog toga je važno da se sredstva usmere tamo gde će imati najveći efekat - objasnio je.

Govoreći o budžetu, Beslać smatra da država bez problema može da finansira najavljeni paket.

- Ministar Siniša Mali je rekao da u budžetu ima pet milijardi gotovine. Kao profesor javnih finansija moram da kažem da taj podatak sam po sebi nije dovoljan, već treba posmatrati i dinamiku prihoda i rashoda. Ipak, ovih 600 miliona evra nalazi se u okviru mogućnosti budžeta i siguran sam da će sredstva biti isplaćena u rokovima koje je Vlada najavila - rekao je.

ekonomista Milan Beslać Foto: Kurir Televizija

"Ovo su socijalne mere koje stvaraju ekonomske efekte"

Beslać naglašava da pomoć neće ostati "zarobljena" na računima građana, već će vrlo brzo završiti u privredi.

- Ove mere su u suštini socijalne, ali iz njih proizlaze veoma važni ekonomski efekti. Taj novac neće ostati u slamarici niti na štednji, već će odmah otići u potrošnju. Ako govorimo o 600 miliona evra, kroz PDV će se značajan deo odmah vratiti u budžet, dok će ostatak završiti kod privrednih subjekata koji prodaju robu i usluge. Na taj način dolazi i do blagog rasta bruto domaćeg proizvoda - objasnio je.

Posebno je istakao da ovakva pomoć, prema njegovoj proceni, neće izazvati rast inflacije.

- Gotovo sam siguran da ovaj višak novca neće značajno uticati na inflaciju. To je veoma važno, jer privredni rast mora da bude veći od inflacije kako bismo imali održiv razvoj i stabilan životni standard - poručio je.

Govoreći o vaučerima za penzionere, upozorio je da država mora da kontroliše njihovu primenu.

- Vaučeri jesu socijalna mera, ali imaju jasnu ekonomsku posledicu jer će biti potrošeni u banjama, planinskim centrima i drugim turističkim mestima. Međutim, mora da postoji kontrola kako neko ne bi umanjivao njihovu vrednost. Ako na vaučeru piše 10.000 dinara, onda on mora toliko i da vredi - naglasio je.

Beslać se osvrnuo i na pitanje poljoprivrednih penzija.

- Obavezno plaćanje doprinosa za poljoprivredna gazdinstva uvedeno je 1998. godine. Danas je mesečna obaveza oko 17.000 dinara. Ako neko uplaćuje minimalne doprinose, ne može da očekuje visoku penziju. Visina penzije mora da prati ono što je tokom radnog veka uplaćivano - istakao je.

Jovićević: Rezultat odgovorne ekonomske politike

Miljan Jovićević ocenio je da današnje mogućnosti države predstavljaju rezultat dugogodišnje fiskalne konsolidacije i stabilnog ekonomskog upravljanja.

- Ovo je zaista fantastična mera države u ovom trenutku. Kada pogledamo gde je Srbija bila 2012. godine, jasno je da tada nije postojala finansijska baza iz koje bi ovakve mere mogle da se finansiraju. Prošli smo kroz monetarnu i fiskalnu konsolidaciju, domaćinski pristup ekonomiji i danas imamo mnogo veći manevarski prostor - rekao je Jovićević.

On smatra da država sada, pored stranih investicija, treba dodatno da podstiče razvoj domaće privrede.

- Potrebno je još više pažnje posvetiti malim i srednjim preduzećima, nacionalnoj privredi i subvencijama. Ljudi treba da koriste sve pogodnosti koje država nudi, kao i bescarinske sporazume sa Kinom i Rusijom, kako bi jačali proizvodnju i izvoz. Kada jačaju regioni, jača i država - rekao je.

politički analitičar Miljan Jovićević Foto: Kurir Televizija

"Lekovi znače više od jednokratne pomoći"

Jovićević smatra da će mnogim penzionerima upravo zdravstvene mere doneti najveću korist.

- Jedan veliki deo penzije odmah ode na lekove. Kardiovaskularni bolesnici, dijabetičari i drugi hronični pacijenti svakodnevno imaju velike troškove. Zato će mnogima ove mere značiti čak i više od jednokratne novčane pomoći - rekao je.

Dodao je da će građani imati i sigurnije snabdevanje terapijom.

- Neće biti nestašica u apotekama. Ako ste do sada za određene lekove izdvajali 6.000 dinara, a ubuduće budete izdvajali oko 2.000, u džepu vam ostaje još 4.000 dinara. To je konkretna pomoć. Uz to, država razmišlja i o mobilnim ambulantama koje će obilaziti i najmanja naselja, kako bi ljudi mogli da provere pritisak, šećer i druge osnovne zdravstvene parametre. To je preventiva koja mnogo znači - naglasio je.

Govoreći o budućnosti, Jovićević je ocenio da će dodatni razvoj doneti i veliki infrastrukturni projekti.

- Dolazak EXPO-a doneće novi investicioni ciklus. Najvažnije je da ekonomski model bude održiv i da nakon izložbe privučemo nove investicije kako bi Srbija postala predvodnik jugoistočne Evrope u mnogim oblastima - zaključio je.

Srbija uspešno odoleva globalnim krizama

Na kraju emisije Beslać je ocenio da Srbija uspeva da sačuva stabilnost uprkos veoma složenim međunarodnim okolnostima.

- Svet se danas nalazi u ozbiljnim geopolitičkim sukobima i svako pomeranje velikih sila utiče i na Srbiju kao malu ekonomiju. Ipak, država uspeva da održi ključne makroekonomske pokazatelje - stabilan devizni kurs, kontrolisan budžetski deficit i nivo zaduženosti koji je daleko ispod kriterijuma iz Mastrihta. To pokazuje da postoji dobra osnova za dalji razvoj - rekao je.

Kako je zaključio, ključ budućeg razvoja ostaje snažna domaća privreda.

- Uvek govorim da je privreda osnova svega. Ako nemamo jaku privredu, nećemo imati ni prostor za veće plate, veće penzije i jaču socijalnu politiku. Za sada Srbija dobro pliva kroz sve geopolitičke izazove i ne vidim loše kratkoročne perspektive - zaključio je Beslać.

06:35 "PRVO POMOĆ NAJUGROŽENIJIMA, PA JAČA PRIVREDA!"Beslać i Jovićević: Povećanje plata i penzija rezultat je stabilne ekonomije Srbije Izvor: Kurir televizija

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