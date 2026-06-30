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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da je u Ljuboviji predstavila novi paket mera podrške građanima vredan 583,7 miliona evra.

- Danas sam u Ljuboviji prisustvovala obeležavanju jubileja Ustanove za odrasle i starije i razgovarala sa zaposlenima i korisnicima o izazovima sa kojima se susreću i načinima da njihov položaj dodatno unapredimo.

Tom prilikom predstavila sam i novi paket mera podrške građanima, vredan 583,7 miliona evra, koji je namenjen penzionerima, socijalno ugroženim porodicama, korisnicima dečjeg dodatka i našim borcima. Naš cilj je da sačuvamo životni standard građana i pružimo dodatnu sigurnost onima kojima je podrška države najpotrebnija.

Nastavljamo da ulažemo u ljude, jer samo snažna socijalna politika znači sigurnija i jača Srbija - navela je ministarka.