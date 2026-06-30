Lider PUPS-a Milan Krkobabić ocenio je da socijalno-ekonomski program predsednika Aleksandra Vučića i paket podrške od oko 600 miliona evra predstavljaju nastavak socijalne politike i pomoć za gotovo tri miliona građana Srbije
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"PRAVE MERE ZA PRAVE LJUDE U PRAVO VREME!" Ministar Krkobabić podržao novi paket mera države!
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"Socijalno-ekonomski program predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića podrazumeva set dobro osmišljenih i promišljenih mera koje bitno utiču na kvalitet života velikog broja građana. Šeststotina miliona evra za blizu tri miliona ljudi!", izjavio je lider PUPS – a Milan Krkobabić.
- Kratko rečeno, to su prave mere za prave ljude u pravo vreme! Te mere, bez sumnje, predstavljaju nastavak već utemeljene socijalne politike, za čiju realizaciju se mi iz PUPS-a već godinama zalažemo - rekao je i dodao:
- Građane Srbije posebno ohrabruje postojanje jasne političke volje da koncept: pravedne preraspodele narodnih para, na kome se sve ovo bazira — nema alternativu!
Kurir.rs
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