"Socijalno-ekonomski program predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića podrazumeva set dobro osmišljenih i promišljenih mera koje bitno utiču na kvalitet života velikog broja građana. Šeststotina miliona evra za blizu tri miliona ljudi!", izjavio je lider PUPS – a Milan Krkobabić .

- Kratko rečeno, to su prave mere za prave ljude u pravo vreme! Te mere, bez sumnje, predstavljaju nastavak već utemeljene socijalne politike, za čiju realizaciju se mi iz PUPS-a već godinama zalažemo - rekao je i dodao: