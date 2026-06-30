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"Socijalno-ekonomski program predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića podrazumeva set dobro osmišljenih i promišljenih mera koje bitno utiču na kvalitet života velikog broja građana. Šeststotina miliona evra za blizu tri miliona ljudi!", izjavio je lider PUPS – a Milan Krkobabić

- Kratko rečeno, to su prave mere za prave ljude u pravo vreme! Te mere, bez sumnje, predstavljaju nastavak već utemeljene socijalne politike, za čiju realizaciju se mi iz PUPS-a već godinama zalažemo - rekao je i dodao: 

- Građane Srbije posebno ohrabruje postojanje jasne političke volje da koncept: pravedne preraspodele narodnih para, na kome se sve ovo bazira — nema alternativu!

Kurir.rs

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