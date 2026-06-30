Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ NA RADNOM RUČKU SA AMBASADORIMA DRŽAVA ČLANICA EU: Ostajemo usmereni ka evropskom putu i nastavićemo da sprovodimo reforme (FOTO)
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na radnom ručku sa ambasadorima država članica Evropske unije, upriličenom povodom završetka predsedavanja Republike Kipar Savetom Evropske unije.
- Odličan razgovor, tokom radnog ručka, sa ambasadorima država članica Evropske unije o odnosima sa EU, politici proširenja i evropskom putu Srbije.
Kako je istakao Vučić, zahvalio je Republici Kipar, koja završava predsedavanje Savetom Evropske unije, na principijelnom odnosu prema Srbiji i kontinuiranoj podršci našoj zemlji.
- Ostajemo usmereni ka evropskom putu i nastavićemo da sprovodimo reforme, uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa, uvek vodeći računa o najboljem interesu naših građana.
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