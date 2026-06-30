- Sadržajan razgovor sa Gordanom Siljanovskom Davkovom potvrdio je da između naših zemalja postoji spremnost da nastavimo da razvijamo bliske i prijateljske odnose. Razmenili smo mišljenja o važnim regionalnim pitanjima, daljem unapređenju saradnje i mogućnostima za još snažnije povezivanje u oblastima od zajedničkog interesa - napisao je predsednik na instagramu.