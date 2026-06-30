Predsednik Vučić razgovarao sa Gordanom Siljanovskom o jačanju saradnje između Srbije i Severne Makedonije, naglašavajući važnost mira i stabilnosti.
Politika
VUČIĆ RAZGOVARAO SA PREDSEDNICOM SEVERNE MAKEDONIJE "Između naših zemalja postoji spremnost da nastavimo da razvijamo bliske i prijateljske odnose"
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa predsednicom Republike Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom.
- Sadržajan razgovor sa Gordanom Siljanovskom Davkovom potvrdio je da između naših zemalja postoji spremnost da nastavimo da razvijamo bliske i prijateljske odnose. Razmenili smo mišljenja o važnim regionalnim pitanjima, daljem unapređenju saradnje i mogućnostima za još snažnije povezivanje u oblastima od zajedničkog interesa - napisao je predsednik na instagramu.
- Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti i jačanju saradnje sa Severnom Makedonijom, uveren da je upravo to u najboljem interesu građana obe zemlje i čitavog regiona - poručio je Vučić.
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