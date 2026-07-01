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Najava novog paketa ekonomskih i socijalnih mera, koji bi trebalo da obuhvati penzionere, porodice sa decom i socijalno ugrožene građane, otvorila je pitanje koliko će se planirana podrška odraziti na životni standard i kada građani mogu da očekuju prve konkretne efekte. Povećanje penzija, jednokratna novčana pomoć, novi turistički vaučeri i nastavak rasta zarada deo su mera koje vlast predstavlja kao nastavak politike usmerene na jačanje socijalne sigurnosti i očuvanje ekonomske stabilnosti.

O tome koliko su ove mere održive, kakav će uticaj imati na standard penzionera, ali i šta Srbija može da očekuje u narednom periodu kada je reč o ekonomskom razvoju i socijalnoj politici, u emisiji "Usijanje" govorili su politički filozof Dragoljub Kojčić, narodni poslanik i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun i naučni saradnik Instituta za evropske studije dr Rajko Petrović.

Drecun: Ekonomski rast omogućio veću podršku građanima

Milovan Drecun smatra da nova izdvajanja za penzionere neće ugroziti budžet Srbije, jer se, kako kaže, ne finansiraju zaduživanjem već ekonomskim rastom.

- Građani mogu najbolje da uoče razliku između socijalno odgovorne države i one koja je postojala ranije. Socijalna odgovornost se ne gradi na kreditima, kako neki pokušavaju da predstave, već na rastu ekonomije. Kada imate rast ekonomije i životnog standarda, državna kasa se mnogo brže puni.Ministar Siniša Mali rekao je da država na računu ima pet milijardi evra i da neće biti nikakvog zaduživanja za finansiranje ovih mera. Zbog toga budžet neće biti ugrožen, niti će biti zaustavljeni infrastrukturni projekti ili investicije - rekao je Drecun.

narodni poslanik i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

"Penzionerima ova pomoć mnogo znači"

Govoreći o podršci najstarijim građanima, Drecun je istakao da će najveću korist osetiti penzioneri sa najnižim primanjima, kojima će, kako kaže, nova izdvajanja značajno olakšati svakodnevni život.

- Najveći deo penzionera spada u socijalno ranjive kategorije stanovništva. Kada čovek ostari, dolaze bolesti i više ne može dodatno da radi. Zato će za one sa najnižim penzijama ova pomoć praktično značiti skoro još jednu penziju. Veliku uštedu doneće i smanjenje troškova za lekove, jer mnogi penzioneri svakodnevno koriste više terapija. Tu su i turistički vaučeri od 10.000 dinara, koji će mnogima omogućiti da obiđu Srbiju. Nadam se da pojedini ugostitelji neće zloupotrebljavati ovu meru povećanjem cena, jer bi to bilo nehumano prema ljudima koji su ceo radni vek gradili ovu državu - poručio je Drecun.

Uloženo je u zdravlje nacije

Govoreći o novim ugovorima sa farmaceutskim kompanijama i proširenju liste inovativnih terapija, politički filozof Dragoljub Kojčić ocenio je da najavljene mere predstavljaju nastavak dugoročnog ulaganja u zdravstveni sistem Srbije.

- Pokazuje se da je sve ovo veoma dobro isplanirano i da je dobro sagledana situacija na tržištu farmaceutskih proizvoda, ali i u celokupnoj koncepciji našeg zdravstva. Ovde nije reč samo o smanjenju cena lekova ili omogućavanju pristupa inovativnim terapijama. To je deo jedne šire brige o zdravlju građana i unapređenju zdravstvenog sistema. Setite se koliko je objekata izgrađeno i opremljeno prethodnih godina. Kada danas uđete u neke od tih zdravstvenih centara, vidite koliko je uloženo u zdravlje nacije - rekao je Kojčić.

Prema njegovim rečima, mogućnost da država ulaže u zdravstvo direktno je povezana sa ekonomskim rezultatima koje Srbija ostvaruje.

- Mi smo danas ušli u jednu prosperitetniju epohu nego što je to bio slučaj pre deset ili petnaest godina. Zdrava nacija znači prosperitetnu državu, ali isto tako prosperitetna država omogućava zdraviju naciju. Ne može narod da stoji uspravno ako je osiromašen i ako nema perspektivu. Zato ove mere ne treba posmatrati samo kroz niže cene lekova, već kroz ukupnu ekonomsku politiku i razvoj zemlje. To se vidi i kroz ekonomske pokazatelje, ali i kroz položaj Srbije u regionu i međunarodnoj zajednici - zaključio je Kojčić.

politički filozof Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

Ulaganje u građane nije trošak, već investicija

Naučni saradnik Instituta za evropske studije dr Rajko Petrović ocenio je da najavljeni paket mera predstavlja poruku pre svega građanima Srbije, ali i stranim investitorima da država ima stabilne javne finansije uprkos izazovima sa kojima se suočava evropska ekonomija.

- Pre svega se šalje poruka našim građanima, jer su oni prioritet ove države, ali se istovremeno šalje poruka i stranim investitorima. Dok veliki deo Evrope ulazi u period usporenog privrednog rasta i suočava se sa posledicama pandemije, rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku, Srbija pokazuje da raspolaže sredstvima koja želi da vrati svojim građanima. To znači da ulaganje u penzionere, radnike i decu nije bacanje novca, već pametna investicija u sopstveno društvo - rekao je Petrović.

naučni saradnik Instituta za evropske studije dr Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

On smatra da posebnu pažnju zaslužuju penzioneri, koji su, kako kaže, svojim radom doprineli razvoju države.

- Mnogi od njih radili su više od četiri decenije, gradili ovu zemlju i zaslužuju maksimalan mogući tretman. Zato smatram da je pogrešno kada se ovakve mere predstavljaju kao politička manipulacija ili kupovina glasova. To su ljudi sa ogromnim životnim i radnim iskustvom, koje nije lako obmanuti. Način na koji se odnosimo prema generacijama koje su stvarale Srbiju pokazuje koliko smo solidarno i odgovorno društvo - zaključio je Petrović.

06:31 "SRBIJA VRAĆA GRAĐANIMA ONO ŠTO JE ZARADILA!" Sagovornici o novom paketu ekonomskih i socijalnih mera: Ovo je ulaganje u budućnost Srbije Izvor: Kurir televizija

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