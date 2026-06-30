Predsednik Vučić prisustvovao je pokaznoj vežbi Žandarmerije u Lipovici i istakao ponos na njihovu hrabrost i rad.
Politika
SLUŽIMO SRBIJI! VUČIĆ SUMIRAO UTISKE SA POKAZNE VEŽBE ŽANDARMERIJE: Postaraćemo se za opremu i naoružanje, da imamo hrabrih i radoljubivih momaka još mnogo više
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas pokaznoj vežbi Žandarmerije u Lipovici, nakon čega se oglasio na svom Instagram nalogu.
- Pripadnici žandarmerije, vrlo dobro! Ja sam ponosan na ono što smo danas videli i želim mnogo uspeha radu Žandarmerije i pukovniku Radoslavu Repcu u budućnosti i svim pripadnicima žandarmerije.
Kako je istakao Vučić oni predstavljaju snagu Srbije.
- Želim vam da rastete još brže, a mi ćemo da se postaramo za opremu, za opremu i naoružanje, da ljudi budu zadovoljni, a vi pogledajte samo da imamo ljudi dovoljno i da imamo ovako hrabrih i radoljubivih momaka i devojaka, naravno, još mnogo više u budućnosti.
Vučić na pokaznoj vežbi Žandarmerije u Lipovici, jun 2026 Foto: Marko Karović
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