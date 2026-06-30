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U redovima Zeleno levog fronta (ZLF) vlada opšte rasulo kada je reč o podršci studentsko blokaderskoj listi. Predstavnici ove partije, narodski rečeno, ne znaju kud udaraju, pa jedni tvrde jedno, drugi drugo, a treći četvrto...

Sve je počelo kada je poslanik ZLF Rastislav Dinić rekao da bi nastavak unilateralne podrške te stranke studentsko-blokaderskoj listi bio greška i da je bilo dobro što je odluka bila oročena.

Ova njegova izjava izazvala je lavinu reakcija. Prvo se oglasio Marko Vujačić, koji kaže da Dinić ne govori u ime Zeleno-levog fronta već iznosi svoj lični stav na šta ima pravo, kao i da taj stav ne predstavlja zvaničnu politiku ZLF, i da će konačna odluka biti doneta uskoro.

Zeleno levi front Foto: iks printscreen

Ubrzo je i njegova izjava dobila reakcije da ni on ne govori u ime ZLF, kao ni Dinić.

- Veliko veće ZLF jeste donelo odluku o podršci studentskoj listi u slučaju da se izbori održe u junu ili julu. Kako ti izbori nisu održani u junu, a ne postoji ni teoretska šansa da se ti izbori održe u julu, odluka je praktično neprimenjiva/nepostojeća. S tim u vezi, odluka o “trajnoj” podršci nije usvojena na Velikom veću pa samim tim nije zvaničan stav ZLF - stoji u reakciji.

Zeleno levi front Foto: iks printscreen