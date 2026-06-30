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Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je ponovo potvrdio da mu je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uvek na pameti, te ga je pohvalio u novom žestokom sukobu sa premijerom Andrejom Plenkovićem. 

- Pritom je Aleksandar Vučić, znamo s kim imamo posla, autentični politički lider, takav kakav jeste, autentičan kreator onoga što je stvorio. To baš nije dobro, Plenković nije ništa od toga - rekao je Milanović tokom nedavnog govora, u kom je Plenkovića nazvao "običnim birokratom". 

- On je običan birokrata koji, zahvaljujući okolnostima, vlada, kupuje i manipuliše - rekao je Milanović tokom konferencije za medije.

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Foto: Printscreen

Da predsednik Vučić ne izlazi nikome iz glave u Hrvatskoj, potvrdio je i Andrej Plenkovićkoji se nije odazvao pozivu Milanovića na sastanak, već je u svom maniru odgovorio na pitanje novinara. 

- Koga zove? Vučića? 

- Vas - rekla je novinarka, na šta je Plenković odgovorio: 

Neka zove Vučića. 

Naravno, predsednik Vučić, kao autentičan lider jedne slobodarske, slobodne i napredne Srbije, svima je uvek na pameti. 

- Ja ne bih da komentarišem izjave predstavnika hrvatskog režima i ne bih da se mešam u njihove unutrašnje stvari. Dovoljno je to što se oni malo-malo mešaju u naše unutrašnje stvari, mi u njihove nećemo - rekao je Vučić, upitan za mišljenje. 

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku: 

Inače, hrvatski predsednik i premijer su u novom sukobu zbog, kako prenose tamošnji mediji, učešća Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu. 

Kurir.rs

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