Slušaj vest

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je ponovo potvrdio da mu je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uvek na pameti, te ga je pohvalio u novom žestokom sukobu sa premijerom Andrejom Plenkovićem.

- Pritom je Aleksandar Vučić, znamo s kim imamo posla, autentični politički lider, takav kakav jeste, autentičan kreator onoga što je stvorio. To baš nije dobro, Plenković nije ništa od toga - rekao je Milanović tokom nedavnog govora, u kom je Plenkovića nazvao "običnim birokratom".

- On je običan birokrata koji, zahvaljujući okolnostima, vlada, kupuje i manipuliše - rekao je Milanović tokom konferencije za medije.

Foto: Printscreen

Da predsednik Vučić ne izlazi nikome iz glave u Hrvatskoj, potvrdio je i Andrej Plenković, koji se nije odazvao pozivu Milanovića na sastanak, već je u svom maniru odgovorio na pitanje novinara.



- Koga zove? Vučića?

- Vas - rekla je novinarka, na šta je Plenković odgovorio:

- Neka zove Vučića.

Naravno, predsednik Vučić, kao autentičan lider jedne slobodarske, slobodne i napredne Srbije, svima je uvek na pameti.

- Ja ne bih da komentarišem izjave predstavnika hrvatskog režima i ne bih da se mešam u njihove unutrašnje stvari. Dovoljno je to što se oni malo-malo mešaju u naše unutrašnje stvari, mi u njihove nećemo - rekao je Vučić, upitan za mišljenje.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Inače, hrvatski predsednik i premijer su u novom sukobu zbog, kako prenose tamošnji mediji, učešća Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu.