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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da je mnogo truda bilo potrebno da se usaglasi sve u vezi mere jeftinijih lekova i dodao da se i na taj način dodatno utiče na smanjenje inflacije.

- Nedeljama je trajalo kako i na koji način, koji model, kojim metodama da se poslužimo, a mislim da je to toliko važna stvar jer ona pokazuje brigu, ne samo za svakog starijeg čoveka, ne samo za svakog od nas koji dobijamo dnevnu terapiju, već i za sve druge ljude - kazao je Vučić.

Kako je dodao, na taj način se pokazuje pažnja prema ljudima, ali i to da je nekome stalo da se bavi tim pitanjima i tim problemima.

Vučić je dodao da je trebalo to da se uradi i ranije.

Istakao je da će i smanjenje cene lekova uticati na smanjenje inflacije.

- Ovo će, naravno, dodatno uticati na smanjenje inflacije koja je, inače, pod potpunom kontrolom na teritoriji Srbije - naveo je predsednik Vučić.