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Srbija bi mogla značajno da ojača svoju protivvazdušnu odbranu novom nabavkom kineskog sistema dugog dometa HQ-9, koji je najavljen nakon ranijih modernizacija Vojske Srbije, uključujući nabavku borbenih aviona i savremenih raketnih i dronovskih sistema. Kako prenose pojedini zapadni vojni portali, poput MIlitary watch, ova potencijalna isporuka mogla bi da pozicionira Srbiju među zemlje sa najjačim PVO sistemima u Evropi.

Šta bi zapravo nabavka HQ-9, prema tome, omogućila Vojsci Srbije, za emisiju "Redakcija", govorili su Mirčeta Jokanović, pukovnik u penziji i Miroslav Španović, pukovnik u penziji.

- Interesantno je da Military Watch, koji se bavi naoružanjem u svetu i posebno PVO sistemima, ovu najavljenu nabavku HQ-9 vidi kao značajno jačanje protivvazdušne odbrane Srbije. Uz već postojeće sisteme, uključujući HQ-22 koji je kompatibilan sa novim sistemom, govori se o mogućnosti formiranja višeslojne PVO odbrane koja bi mogla da nanese velike gubitke svakom potencijalnom napadaču, posebno na velikim daljinama - rekao je Španović.

Miroslav Španović, pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

Savremene mogućnosti novog PVO sistema

Istakao je da se novi sistem, prema svojim tehničkim karakteristikama i integraciji radarskih i raketnih komponenti, smatra značajnim iskorakom u odnosu na postojeća rešenja u ovoj oblasti.

- HQ-9 u poređenju sa sistemima poput S-300 ima veći domet, koji se procenjuje i do oko 300 kilometara, a u nekim varijantama i više, uz savremenije raketne mogućnosti i bolju radarsku integraciju. Ako uporedimo na način kako to vojnici kažu, to je sistem koji se po sposobnostima može posmatrati kao izuzetno napredan u odnosu na postojeće sisteme. Njegove karakteristike ga svrstavaju među najmodernija PVO rešenja u ovom segmentu - kaže on.

Pukovnik Jokanović je podsetio da su nekadašnji PVO sistemi imali značajna ograničenja u dometu i visini dejstva, posebno u uslovima ometanja, dok je savremeno ratovanje danas zasnovano na umreženim borbenim i pratećim sistemima.

- S obzirom na to da sam 1999. godine bio načelnik PVO u korpusu, vrlo dobro poznajem taj problem. Tada smo imali sisteme čiji je maksimalni domet bio oko 25 kilometara, a u uslovima elektronskog ometanja i protivraketnih dejstava efektivni domet je padao na 15 do 18 kilometara, uz maksimalne visine do oko 10 kilometara. Sve izvan toga bilo je praktično slobodan prostor za dejstvo protivničke avijacije. Danas je savremeno ratovanje u velikoj meri umreženo. To ne podrazumeva samo borbene sisteme, već i široku podršku drugih platformi i sredstava - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

- Šta zapravo znači HQ-9 za nas? Prvi put dobijamo sistem koji ima sposobnost protivraketne odbrane. On može da dejstvuje na visinama do oko 50 kilometara i da presreće balističke projektile srednjeg dometa. To do sada nismo imali u potpunosti razvijeno. Imali smo ograničene mogućnosti sa sistemima kao što su FK-3, odnosno HQ-22 po originalnoj oznaci, kao i sa starijim sistemima srednjeg i malog dometa. Njihove rakete lete na manjim visinama i imaju kraći domet, pa ih je lakše detektovati i neutralisati. Sa HQ-9 se, pre svega, utiče na komponentu umreženog bojišta. To su takozvani leteći komandni centri, odnosno avaksi, koji predstavljaju ključni izvor informacija - za emisiju "Redakcija", objasnio je Jokanović.

02:44 SRBIJA DOBIJA NAJJAČU PVO U EVROPI? Stručnjaci otkrili kako će kineski HQ-9 transformisati odbranu Srbije: "Ovo menja pravila igre" Izvor: Kurir televizija

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