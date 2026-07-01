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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas građanima Srbije na podršci i ljubavi koju su pružili svojoj zemlji u teškim trenucima i dodao da veruje da ćemo u narednom periodu moći da se u potpunosti posvetimo razvoju zemlje.

- Godinu i po dana i nešto duže su nam rušili zemlju, pokušavali da je slome. Nisu uspeli i nadam se i verujem da ćemo u narednom periodu moći u potpunosti da se posvetimo razvoju zemlje, njenom napretku. Vraćaju nam se i brojevi turista čim nema velikih blokada puteva i svega drugog, kada zemlja nije nesigurna - rekao je Vučić.

Naglasio je da država bez podrške građana ne bi mogla da se izbori sa blokadama, kao i da Srbija bez ljudi koji su, kako je rekao, najbolji na svetu, nikada ne bi mogla da preživi i nastavi svoj napredak.

- Da kažem ljudima u Srbiji beskrajno hvala jer bez njih mi to nikada ne bismo mogli da prevaziđemo i nikada Srbija bez ljudi, jer Srbija su ljudi njeni, najbolji na svetu, ne bi mogla ni da preživi, a kamoli da nastavi ovakav napredak. I uz to hvala, da ih zamolim samo da se svi posvetimo ubrzanju naših ekonomskih aktivnosti, da pokušamo da uradimo sve što možemo da Srbija još značajnije napreduje - rekao je predsednik Vučić.

On je istakao da će vlast da radi svoj posao sve dok postoji podrška građana i da će građani uskoro imati priliku da iskažu svoje stavove i mišljenje kako vide Srbiju u budućnosti.

- Mi ćemo da radimo svoj posao dok imamo podršku naroda i na odgovoran način taj posao da obavljamo, a onda će ljudi u kratkom vremenskom periodu imati priliku da iskažu svoje stavove i svoje mišljenje kako vide Srbiju u budućnosti i kome žele da daju svoje poverenje - rekao je predsednik Vučić.