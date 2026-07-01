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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je u Ljuboviji Ustanovu za stare i odraslei tom prilikom istakla da često obilazi ustanove ovog tipa.

- Govorili su mi, kada sam postala ministar u ovom resoru da će mi ovakve posete brzo postati samo rutina. Čini mi se, kako vreme prolazi, da svaki susret sve dublje proživim - napisala je ministarka na svom Instagramu.

- Mnogi su u ovakvim domovima ponovo našli dom, ljubav koje su neki od njih čitavog života željni. Kažu da im je ovde dobro, ali ipak, pored postelje stoje stari telefoni, ako ih slučajno pozove neko od njihovih najmilijih… - dodala je.

Ministarka je, kako kaže, sa njima podelila lepe vesti o merama podrške za naše penzionere.

- Iskreno su se obradovali. To je onaj stari kov ljudi koji nikada nisu naučili da traže nešto za sebe, a celog veka brinuli su o drugima. Došlo je vreme da mi brinemo o njima - dodala je ministarka.