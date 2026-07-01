Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je u Ljuboviji Ustanovu za stare i odraslei tom prilikom istakla da često obilazi ustanove ovog tipa.

- Govorili su mi, kada sam postala ministar u ovom resoru da će mi ovakve posete brzo postati samo rutina. Čini mi se, kako vreme prolazi, da svaki susret sve dublje proživim - napisala je ministarka na svom Instagramu.

- Mnogi su u ovakvim domovima ponovo našli dom, ljubav koje su neki od njih čitavog života željni. Kažu da im je ovde dobro, ali ipak, pored postelje stoje stari telefoni, ako ih slučajno pozove neko od njihovih najmilijih… - dodala je.

Ministarka je, kako kaže, sa njima podelila lepe vesti o merama podrške za naše penzionere.

- Iskreno su se obradovali. To je onaj stari kov ljudi koji nikada nisu naučili da traže nešto za sebe, a celog veka brinuli su o drugima. Došlo je vreme da mi brinemo o njima - dodala je ministarka. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SAMO SNAŽNA SOCIJALNA POLITIKA ZNAČI SIGURNIJA I JAČA SRBIJA!" Ministarka Đurđević Stamenkovski u Ljuboviji predstavila paket podrške građanima! (FOTO)
Screenshot 2026-06-30 161057.jpg
Politika"UJEDINJENA SRBIJA JE USLOV OPSTANKA" Ministarka Đurđević Stamenkovski: Kad god smo bili podeljeni, unapred smo bili poraženi, a ujedinjeni smo POBEĐIVALI!
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoKOSOVSKI ZAVET NITI JE PRESTAO, NITI JE NESTAO, NITI ĆE IKADA - DOK JE NAS... Đurđević Stamenkovski: Mi ponovo moramo da izaberemo put jedinstva i ujedinjenja
Milica Đurđević Stamenkovski
PolitikaVIDOVDAN NAS SVAKE GODINE PODSETI KO SMO, ODAKLE DOLAZIMO I ŠTA SMO DUŽNI: Ministarka Stamenkovski u Ravanici najavila podizanje spomenika Milošu Obiliću
Milica Đurđević Stamenkovski