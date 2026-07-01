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Grupa članova Zeleno-levog fronta (ZLF) je u utorak uveče oblepila lepljivom trakom tek postavljenu skulpturu na beogradskim Terazijama!

Na društvenoj mreži "X", postavljene su fotografije na kojima se vidi kako narodna poslanica i koopredsednica ZLF Biljana Đorđević i odbornica ZLF u Skupštini grada Beograda Natalija Stojmenović, oblepljuju trakom, sa ispsanim uvredljivim porukama na račun vladajuće Srpske napredne stranke, novu skulpturu na kružnom toku na Terazijama u Beogradu!

U komentarima su se nizale kritike na račun ove akcije, pa su tako korisnici mreže "X" pisali da su ovim "samo pokazali svoju nekulturu", kao i da su "kao oni ljudi koji bacaju šagete na slike u muzejima, samo neuspešniji", dok su drugi iroično kometarisali da je ovo vrhunac njihove borbe protiv SNS!

Podsetimo, na novom kružnom toku na Terazijama, kod skretanja za Prizrensku i Balkansku ulicu, juče ujutru je osvanula skulptura u obliku vage sa dva tasa koje vise na lancima, a koje bi između ostalog trebalo da simbolizuje upravo Terazije.

Međutim, izgleda da se bilo kakvo sređivanje grada nije dopalo članovima ove stranke u kojoj u poslednje vreme bukti međusobni rat oko pružanja podrške tzv. studentskoj listi na budućim parlamentarnim izborima. 

Kurir Politika 

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