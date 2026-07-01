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Predsednik stranke "Srbija centar" Zdravko Ponoš, kako Kurir saznaje, stigao je na informativni razgovor na koji je pozvan po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u pratnji tri advokata! Podsetimo, Ponoš je pozvan na ispitivanje povodom neistina koje je iznosio u objavama na društvenim mrežana o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" od strane državnih organa na protestu 15. marta 2025. godine, u kojima je posredno optužio i predsednika Srbije za isto.

- Ponoš je pozvan na informativni razgovor kao neko ko je prvi na društvenim mrežama iste večeri, 15. marta prošle godine, objavio ovu lažnu informaciju, koja je dalje krenula da se širi u medijima i među građanima - otkrio je izvor Kurira o čemu će biti ispitivan Zdravko Ponoš.

1/3 Vidi galeriju Zdravko Ponoš na saslušanju o "zvučnom topu" Foto: Kurir

On je otkrio i da Ponoš mora da odgovori na pitanja odakle mu takve informacije i zašto ih je plasirao u javnost, u čije ime i za čiji račun je to radio, jer se sumnja da je to činio sa ciljem izazivanja straha i stvaranja panike kod građana.

Podsetimo, on je 15. marta 2025. godine na društvenoj mreži X napisao: "Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!”

Međutim, svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 19. juna da je došlo do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe, uz ulično simuliranje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je, pored ostalih, učestvovao upravo Ponoš.