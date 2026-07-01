"OPET SU SE OKLIZNULI S POSLANICOM SA NESTOROVIĆEVE LISTE" Novinar 'Peščanika' Dejan Ilić oštro o studentima blokaderima: Bolje da što manje pričaju (VIDEO)
Reakcije nakon studentsko - blokaderskog skupa održanog u Kraljevu, na Vidovdan, ne stišavaju se ni nekoliko dana posle. Nezadovoljni malim odzivom ljudi, posebno nastupom Jelene Pavlović, narodne poslanice, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, najpre su počeli opozicioni krugovi da prozivaju organizatore, a prozivke su bile pristune i unutar samih blokaderskih krugova.
Još jedan u nizu onih koji su zamerili studentima zbog govornice na skupu je i kolumnista "Peščanika" Dejan Ilić koji je u jednom podkastu rekao da "što studenti više pričaju, ja sve više želim da što manje pričaju".
- Napravili su glupost sa onim Memorandumom 2, sada su se opet na neki način okliznuli, pozvavši poslanicu sa Nestorovićeve liste da govori. Nekako se čini, moj je utisak, ne mogu da znam, jer su oni poptuno zatvoreni, sa njima se ne može razgovarati. Mi ne znamo ni kako oni razmišljaju, ni zašto, ni o čemu, ništa o tome, samo dobijemo nešto gotovo, a bolje da ne dobijemo. Ali se čini da su pod pritiskom da moraju da izađu sa konkretnim stvarima, da moraju da imaju neki program. Meni se čini da je to lažan utisak, da ne moraju da imaju program, da ne moraju da izlaze ni sa čim konkretnim. A ne valja u tome da kad god imaju nešto konkretno da kažu, to ispadne bezveze - rekao je Ilić.
Najveća osuda zbog učešća narodne poslanice Jelene Pavlović (nekadašnje članice Pokreta "MI sbaga naroda" Branimira Nestorovića, na skupu blokadera u Kraljevu stigla je iz sopstvenih blokaderskih redova, kao i iz opozicije, o čemu detaljnije možete pročitati ovde.
Pavlovićeva je, podsećamo, na blokaderskom skupu u Kraljevu predstavljena je kao - advokat!
Kurir Politika