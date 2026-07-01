- Napravili su glupost sa onim Memorandumom 2, sada su se opet na neki način okliznuli, pozvavši poslanicu sa Nestorovićeve liste da govori. Nekako se čini, moj je utisak, ne mogu da znam, jer su oni poptuno zatvoreni, sa njima se ne može razgovarati. Mi ne znamo ni kako oni razmišljaju, ni zašto, ni o čemu, ništa o tome, samo dobijemo nešto gotovo, a bolje da ne dobijemo. Ali se čini da su pod pritiskom da moraju da izađu sa konkretnim stvarima, da moraju da imaju neki program. Meni se čini da je to lažan utisak, da ne moraju da imaju program, da ne moraju da izlaze ni sa čim konkretnim. A ne valja u tome da kad god imaju nešto konkretno da kažu, to ispadne bezveze - rekao je Ilić.