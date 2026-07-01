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Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenio je da je položaj premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija dodatno oslabljen nakon poruka iz SAD o poštovanju Rezolucije 1244, uz tvrdnju da se pritisci na Srbe na Kosovu i Metohiji nastavljaju drugim metodama.

- Pritisak režima Aljbina Kurtija značajno se pojačao od trenutka kada je administracija Sjedinjenih Američkih Država, na različitim nivoima, jasno stavila do znanja da se Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN mora poštovati. To nikako ne ide na ruku Kurtiju, koji je u svojoj agendi svesno ignorisao ovaj dokument, smatrajući ga prevaziđenim. Međutim, ispostavlja se da svet ulazi u fazu principijelnih odnosa i da međunarodnim rezolucijama nije isteklo vreme - ali Aljbinu Kurtiju možda jeste, što za njega predstavlja najveću opasnost - rekao je Kojčić.

Dragoljub Kojčić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

Ocena političkih efekata na terenu

Kako je ocenio, postavlja se pitanje rezultata dosadašnje politike na Kosovu i Metohiji, uz kritiku da ključni prioriteti nisu bili usmereni na ekonomski i društveni razvoj.

- Ako analiziramo njegovu politiku, postavlja se pitanje da li je ona uopšte bila usmerena na dobrobit građana na Kosovu i Metohiji, pa makar se odnosila isključivo na Albance. Tokom njegove vlasti nije izgrađena ozbiljna industrija, niti infrastruktura, a nema ni kulturnog procvata u Prištini. Njegov jedini i manijakalni fokus jeste etničko čišćenje Kosova i Metohije od srpskog stanovništva - kaže on.

Kojčić je naveo da se u Prištini pravosudni sistem ne primenjuje jednako u svim slučajevima, već da postoji percepcija njegove selektivne primene u politički osetljivim pitanjima.

- U tom kontekstu, čak ni pravosudni sistem privremenih institucija samouprave u Prištini ne služi deljenju pravde. Dok se procesi za klasična krivična dela između većinskog stanovništva i vode na uobičajen način, kompletan pravni aparat je u odnosu na Srbe instrumentalizovan sa ciljem njihovog progona - naveo je.

Foto: Kosovo Online

- Svestan reakcije i savesti međunarodne zajednice, Kurti ne može da sprovodi brutalno i otvoreno nasilje, pa zato koristi perfidnije metode kako bi obeshrabrio srpski narod. Potpuno je nebitno da li naši izveštači prave razliku između građana Crne Gore i građana Republike Srbije - ovde je reč o direktnom napadu na Srbe, bez obzira na to odakle dolaze. Cilj ovih pritisaka i pretnji je jasan: stvoriti atmosferu straha u kojoj će Srbi biti primorani na tiho i kontinuirano iseljavanje sa svojih vekovnih ognjišta - za emisiju "Redakcija", objasnio je Kojčić.

02:21 NJEGOV JEDINI I MANIJAKALNI FOKUS JE ETNIČKO ČIŠĆENJE! Kojčić raskrinkao plan režima u Prištini: "Kurti želi Kosmet potpuno bez Srba!" Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs