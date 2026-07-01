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Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, na osnovu svih relevantnih pokazatelja, zaključuje da je Zdravko Ponoš namerno izneo laž o tome da je zvučni top upotrebljen i da je predsednik Republike Aleksandar Vučić "pucao mirnin građanima u leđa", sa ciljem da izazove paniku i nerede i legitimizuje ubistvo Aleksandra Vučića.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Zdravko Ponoš namerno je lagao o tome da je zvučni top upotrebljen i da je predsednik Republike Aleksandar Vučić "pucao mirnin građanima u leđa". Ponošev jedini cilj bio je izazivanje panike i nereda i legitimizacija ubistva Aleksandra Vučića. Pripremao je scenario 'Čaušesku' ", podvukao je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Ponoš je, kao deo mašinerije za rušenje ustavnog poretka, očigledno imao zadatak prvi da saopšti laž o zvučnom topu, koja se dalje širila i kojom se dalje manipulisalo. Na osnovu kojeg protokola i za koliko novca je Ponoš to učinio, ne razmišljajući o posledicama sopstvenih laži, ostaje na nadležnim organima da ispitaju i saopšte javnosti" - zaključio je Spasić.

Kurir.rs

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