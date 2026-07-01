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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je još jednom građanima Srbije na podršci i ljubavi koju su pružili svojoj zemlji u teškim trenucima i dodao da veruje da ćemo u narednom periodu moći da se u potpunosti posvetimo razvoju zemlje.

- Ja hoću da se zahvalim ljudima, prvo na velikoj podršci i rekao bih čak i ljubavi u teškim trenucima koju su pružali i pokazali prema svojoj zemlji. Bukvalno godinu i po dana i nešto duže su nam rušili zemlju, pokušavali da je slome, nisu uspeli i nadam se i verujem da u narednom periodu ćemo moći u potpunosti da se posvetimo razvoju zemlje i njenom napretku. I da kažem ljudima u Srbiji beskrajno hvala, jer bez njih mi to nikada ne bismo mogli da prevaziđemo i nikada Srbija, bez ljudi, jer Srbija su njeni ljudi, najbolji na svetu, ne bi mogla ni da preživi, a kamoli da nastavi ovakav napredak - poručio je predsednik u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsećamo da je predsednik Vučić jutros najavio da posle perioda blokaderskog razaranja počinje snažan zaokret i da je došlo vreme da se u potpunosti posvetimo razvoju Srbije. On je takođe ocenio da blokaderski mediji potcenjuju volju naroda i da će se na narednim izborima sve videti.

Kurir.rs

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