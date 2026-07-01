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Skupštinski Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja izrekao je danas novčanu kaznu poslanicima Novog lica Srbije Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću u visini od 50 odsto osnovne plate, odnosno u iznosu od 65.391 dinar.

Parandilović i Ninković su novčano kažnjeni zbog izrečene mere opomene na sednici Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine održanoj 23. juna.

Za ovu odluku glasalo je 10 od prisutnih 11 članova Odbora, a predsednik Odbora Milenko Jovanov rekao je da će, saglasno članu 115, član 2 poslovnika, novčane kazne biti oduzete od plata poslanika za jun i jul ove godine.

03:02 Ana Brnabić udaljila Parandilovića i Ninkovića sa zasedanja Skupštine Izvor: You Tube Parlament Srbija

Jovanov je naveo da ovlašćenje Odbora za donošenje odluka o novčanim kaznama proizlazi iz Poslovnika, odnosno člana 108 i člana115 na osnovu izrečene mere održavanja reda.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ranije izjavila da je utvrđeno da Parandilović 17. juna nije bio prisutan u Domu Narodne skupštine niti na sednici, a da je njegova identifikaciona kartica korišćena tokom sednice što, kako je rekla, ukazuje na grubo kršenje Poslovnika.

Na sednici Odbora razmatrana je i ostavka koju je na funkciju narodnog poslanika podnela Jelena Jerinić, a Odbor je usvojio izveštaj o nastupanju slučaja iz člana 131, stav 2, tačke 6 Zakona o izboru narodnog poslanika u kome se podnošenje ostavke navodi kao razlog za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koji je izabran.

Odbor je dao pozitivno mišljenje na zahtev poslanika Marka Miloševića da uz vršenje funkcije narodnog poslanika obavlja i funkciju člana školskog odbora Osnovne škole ''Sveti Sava'' u Požarevcu.