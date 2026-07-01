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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da najoštrije negoduje zbog "javnog targetiranja postupajućeg javnog tužioca Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala ovog tužilaštva od strane političara Z.P. sa kojim je ranije danas obavljen informativni razgovor na okolnosti njegove objave neistinitog sadržaja na društvenoj mreži „X“ 15. marta 2025. godine u večernjim časovima".

Podsetimo, reč je o Zdravku Ponošu koji je danas ispitan po nalogu tužilaštva.

1/3 Vidi galeriju Zdravko Ponoš na saslušanju o "zvučnom topu" Foto: Kurir

- Podsećamo da postoje osnovi sumnje da je tvrdnja o navodnoj upotrebi „zvučnog topa“ prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana, imala za posledicu stvaranje panike i nezadovoljstva u javnosti, zbog čega je neophodno utvrditi eventualno postojanje bitnih elemenata krivičnog dela Izazivanje panike i nereda iz člana 343. Krivičnog zakonika - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu i dodaje:

- Ponavljamo da VJT u Beogradu postupa isključivo na osnovu Ustava, zakona i svojih zakonskih ovlašćenja, a ne po željama bilo koje grupacije ili pojedinca, a svoje odluke donosi na osnovu prikupljenih dokaza, a ne na osnovu tvrdnji izrečenih u javnom prostoru.