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Aleksandar Vulin prisustvovao je ceremoniji svečanog otvaranja Makabijade, najveće sportske manifestacije koja se održava svake četiri godine i okuplja jevrejske sportiste iz celog sveta.

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Foto: Kurir

Aleksandar Vulin prisustvovao je svečanoj ceremoniji na poziv ministra kulture i sporta Države Izrael Mikija Zohara.

Svečano otvaranje Makabijade održano je na stadionu Tedi u Jerusalimu, uz prisustvo brojnih zvaničnika, sportista i inostranih gostiju, među kojima je bio i Aleksandar Vulin.

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