Politika
VULIN U JERUSALIMU: Prisustvovao svečanom otvaranju Makabijade na poziv ministra Zohara
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Aleksandar Vulin prisustvovao je ceremoniji svečanog otvaranja Makabijade, najveće sportske manifestacije koja se održava svake četiri godine i okuplja jevrejske sportiste iz celog sveta.
Foto: Kurir
Aleksandar Vulin prisustvovao je svečanoj ceremoniji na poziv ministra kulture i sporta Države Izrael Mikija Zohara.
Svečano otvaranje Makabijade održano je na stadionu Tedi u Jerusalimu, uz prisustvo brojnih zvaničnika, sportista i inostranih gostiju, među kojima je bio i Aleksandar Vulin.
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