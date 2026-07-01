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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da "kada smo ujedinjeni možemo sve".

"Oni su pokušali da podele naše porodice. Pokušali su da podele naše društvo, da podele našu državu. Pokušali su da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv danas svima njima upućen: Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima", rekao je predsednik Vučić:

"Ništa lepše, ništa važnije, ništa preče ne postoji. I kad se razlikuju, videće gde su bolji rezultati, videće gde im je bolja budućnost, jer kada smo zajedno i kada smo ujedinjeni, možemo sve".