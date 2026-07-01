Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov sastala se u Briselu sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom i evropskom komesarkom za životnu sredinu, otpornost u sektoru vode i konkurentnu cirkularnu ekonomiju, Džesikom Rosval, sa kojima je razgovarala o daljim aktivnostima i napretku koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Pavkov je istakla da je Srbija snažno posvećena zelenoj tranziciji u skladu sa najvišim evropskim standardima i da je izuzetno zadovoljna, jer smo dobili pozitivan signal od evropskih zvaničnika kada je reč o našim naporima u celokupnoj oblasti zaštite životne sredine.

1/6 Vidi galeriju Potvrđena snažna posvećenost i napredak Srbije na evropskom putu Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

"Dva izuzetno važna sastanka sa evropskim zvaničnicima, na kojima smo konstatovali snažnu posvećenost i strateški pravac Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Zahvaljujući teškim ekonomskim reformama koje je započeo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, stvoreni su preduslovi da danas možemo da govorimo o ovako velikim ulaganjima u zaštitu životne sredine, zahvaljujući čemu je Srbija u relativno kratkom periodu napravila značajne iskorake u zelenoj transformaciji i zelenoj tranziciji. Uspostavićemo potpuno funkcionalan sistem upravljanja otpadom, u skladu sa najvišim evropskim standardima i konkurentne cirkularnosti. Intenzivno radimo na zaštiti voda kroz realizaciju brojnih projekata širom Srbije, a izgradnjom 20 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i oko 900 kilometara zelene infrastrukture do 2030. godine postavićemo nove standarde u oblasti zaštite životne sredine", istakla je Pavkov.

Ministarka je dodala i da je Ministarstvo u potpunosti posvećeno reformskoj agendi, sa posebnim fokusom na klimatske politike, gde je Srbija prepoznata kao jedna od institucionalno najspremnijih zemalja u regionu, jer smo prvi uveli MRVA sistem i izdali dozvole za operatere koje ćemo, u okviru našeg srpskog CBAM-a pripremati za oporezivanje ugljenika sledeće godine, uz podsticaje države ka čitavoj privredi.