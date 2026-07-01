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Jedan od privedenih nakon parastosa na Gazimestanu Damjan Otašević iz Crne Gore izjavio je da je tokom privođenja i transporta do policijske stanice bio izložen fizičkom i psihičkom maltretiranju od strane pripadnika tzv. kosovske policije.

Kako je Otašević ispričao medijima, inspektor u civilu mu je prišao po završetku parastosa, uhvatio ga za ruku i ubacio u policijsko vozilo, gde su mu vezali ruke.

"Rekao sam mu da su mi lisice pretegnute i da me boli, a onda ih je dodatno stegao i pitao me da li je sada dobro. Znao sam šta sledi, pa sam prećutao", rekao je Otašević.

Kako tvrdi, na putu do policijske stanice bio je izložen uvredama i psihičkom pritisku, a jedan pripadnik Specijalne jedinice ga je više puta udario.

"Dok su mi ruke bile vezane iza leđa, udarao me je otvorenom šakom prvo sa jedne, pa sa druge strane i govorio ‘da dođeš opet na Kosovo’. Ja sam mu rekao da ću doći. A pominjao je i 'hoćeš da pevaš, to sam prećutao da ne bi opet bilo torture", kazao je Otašević.

On je rekao i da je svaki put kada bi vozilo zakočilo policajac pokušavao kolenom da ga udari ispod pojasa.

"I svaki put bi mi se osmehivao podrugljivo. Druga stvar, bilo je psihičko maltretiranje – govorili su 'vi ste ovakvi, vi ste onakvi, vi ono, vi ovo", naveo je on.

Dodao je da su u policijskom vozilu bila još četvorica privedenih, među kojima i mlađi muškarci za koje tvrdi da su takođe bili izloženi maltretiranju.

"Posebno su tukli jednog mladića, možda je imao 60 ili 70 kilograma, dok ga je pripadnik Specijalne jedinice visok skoro dva metra udarao šamarima", rekao je Otašević.

Kako je rekao, pokušao je da identifikuje policajca koji ga je maltretirao, ali na uniformi nije imao vidljiv identifikacioni broj, već samo oznaku policije.

"Jedan momak je zapisao to, on se vratio po sestru koja je bila privedena, pa su i njega priveli. Taj momak je upisao više brojeva značaka", rekao je Otašević.

Privedenima je danas određena novčana kazna od 700 evra, a oni koji ne poseduju kosovska dokumenta proterani su sa KiM i njima je zabranjen povratak u naredne tri godine.