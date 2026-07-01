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Od marta 2027. godine u Srbiji će ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka u trajanju od 75 dana. O tome šta će ova odluka doneti državi i mladim generacijama, ali i koliko će uticati na patriotizam, disciplinu i odbrambenu spremnost zemlje, govorili su gosti emisije "Usijanje" - general Vojske Srbije u penziji Luka Kastratović, novinar i publicista Aleksandar Gajović i predsednik Filozofskog društva "Sofos" dr Aleksandar Lukić.

"Posle vojske sam bio potpuno drugi čovek"

Novinar i publicista Aleksandar Gajović istakao je da je vojni rok služio u vreme kada je trajao 12 meseci i da smatra da je ukidanje obaveznog služenja bila jedna od najvećih grešaka.

- Služio sam vojni rok u jedno srećno i mirnodopsko vreme. Ono što je tada bilo dobro jeste da niko nije mogao da služi vojsku u svom gradu, već smo odlazili u druge delove Jugoslavije. Obuka je bila veoma ozbiljna i pedantna. Bio sam veliki protivnik kada je ukinut vojni rok. Imao sam priliku da razgovaram sa tadašnjim ministrom Draganom Šutanovcem i rekao sam mu da smatram da je to velika greška za zemlju. Smatram da je odluka da se vojni rok vrati jedna od najvažnijih odluka u ovoj deceniji - rekao je Gajović.

Kako kaže, iako će vojni rok trajati svega 75 dana, to je sasvim dovoljno da mladi steknu osnovne navike koje će ih pratiti čitavog života.

- Nekada se govorilo da je vojska majka života. Posle vojske sam bio potpuno drugi čovek. Bio sam mnogo disciplinovaniji, mnogo ozbiljniji i drugačije sam razmišljao. Ustajanje je bilo u pola šest. Do šest sati nameštali smo krevete i kasete, izlazili na jutarnju fiskulturu, pa doručak, pa obuka. Nije bilo "hoću" ili "neću". Postojala je disciplina i upravo to čoveka oblikuje za ceo život. Zato mislim da bi stopa kriminala i mnogi nemiri koje danas gledamo možda bili manji da je vojni rok ostao obavezan. Vojska je jedna vrsta vaspitanja - poručio je.

Novinar i publicista Aleksandar Gajović Foto: Kurir Televizija

Govoreći o tome kako mladi danas gledaju na vojsku, Gajović smatra da među njima postoji spremnost da služe državi.

- Tamo gde ja razgovaram sa mladima, oni jesu raspoloženi. Srpski narod obožava vojsku. Kroz istoriju smo preživeli mnoge teškoće i da se nismo borili i organizovali u vojne formacije, ne bismo sačuvali slobodu. Da bi se čovek borio za slobodu, mora da ima makar osnovnu vojnu obuku. To nije pitanje napadanja bilo koga, već sposobnosti da odbraniš svoju zemlju ako bude potrebno - rekao je Gajović.

Osvrnuo se i na pitanje da li će odlazak u vojsku predstavljati problem mladima koji već rade.

- U moje vreme, kada odeš u vojsku, taj period ti je ulazio u radni staž. Dobijao si nešto manju platu, ali te je po povratku čekalo radno mesto. Nije bilo da posle vojske krećeš od nule i tražiš posao. To je bilo veoma uređeno. Zato verujem da će i sada država pronaći način da zaštiti mlade koji budu odlazili na služenje vojnog roka. Svaka čast i svima koji su prethodnih godina dobrovoljno odlazili u vojsku. To je jedan častan čin, ali dobrovoljnost nije isto što i obaveza, a mislim da je ova odluka potpuno opravdana - zaključio je Gajović.

"Obrenovac nam je pokazao koliko je civilna odbrana važna"

General Vojske Srbije u penziji Luka Kastratović ocenio je da je vraćanje vojnog roka važan korak, ali je posebno ukazao na značaj civilne odbrane, za koju smatra da je godinama bila nepravedno zapostavljena.

- Svaka zemlja koja gradi ozbiljan sistem odbrane ima dva podsistema - vojnu i civilnu odbranu. Sistem se ne pravi samo zbog rata, već i zbog elementarnih nepogoda, poplava, zemljotresa, velikih snegova. Kada su bile poplave u Obrenovcu, mnogi su me pitali kako je moguće da su autobusi dolazili, a nije imao ko da organizuje ljude. Nekada smo imali centre civilne odbrane u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Užicu i Nišu. Imali smo evidentirane pripadnike, magacine, mehanizaciju i planove. Sve je to ukinuto i upravo je praksa pokazala da civilna odbrana mora da postoji - rekao je Kastratović.

Dodao je da će i vojni rok od 75 dana biti dovoljan da mladi steknu osnovna znanja.

- Jeste to kratak period, ali je najvažnije da je vojni rok uveden. Vremenom će se procenjivati da li treba da traje duže. Mladi će za to vreme steći osnovnu vojnu obuku, naučiti kako da reaguju u slučaju elementarnih nepogoda ili drugih kriznih situacija, a kasnije će kroz redovne vežbe usavršavati ono što su naučili. Vojska nije samo oružje, već sistem koji čoveka uči odgovornosti i radu u kolektivu. Tu se sreću mladi iz različitih sredina, zajedno prolaze obuku i drugačije počinju da razmišljaju o životu i odgovornosti - istakao je.

general Vojske Srbije u penziji Luka Kastratović Foto: Kurir Televizija

Patriotizam je ljubav prema otadžbini

Predsednik Filozofskog društva "Sofos" dr Aleksandar Lukić rekao je da je odluka o vraćanju vojnog roka važna i zbog razvoja odgovornosti i patriotizma kod mladih.

- Ja sam služio školu rezervnih oficira u Bileći punih 12 meseci. Šest meseci trajala je obuka, a drugih šest meseci komandovanje u jedinici. To iskustvo ne može da se uporedi ni sa čim. Mislim da je država napravila veliku grešku kada je 2011. godine ukinula obavezno služenje vojnog roka i da je na neki način uskratila čitavim generacijama priliku da sazru kroz vojni sistem. Zato je ovo odličan potez. Možda je moglo da traje i nešto duže od 75 dana, ali je najvažnije da se vojni rok vraća - rekao je Lukić.

Predsednik Filozofskog društva Sofos dr Aleksandar Lukić Foto: Kurir Televizija

On smatra da vojni rok nije važan samo zbog odbrane zemlje.

- Mladi će naučiti šta je država, šta je disciplina, odgovornost, ozbiljnost i kako funkcioniše hijerarhija. To ne može da se nauči iz knjiga niti gledanjem filmova. To mora da se doživi. Kada prođeš vojsku, drugačije posmatraš život i mnogo ozbiljnije shvataš svoje obaveze - rekao je.

Govoreći o patriotizmu, Lukić je istakao da je njegova suština ljubav prema otadžbini.

- Patriotizam potiče od reči "patria", odnosno otadžbina. Kada govorimo o patriotizmu, govorimo zapravo o rodoljublju. Vojska u tome ima veoma važnu ulogu, jer odlaskom u vojsku čovek služi svome rodu i svojoj državi. Zbog toga mislim da će biti i onih kojima će ova odluka smetati i koji će joj se protiviti, ali je važno da mladi razumeju da vojni rok nije samo obuka za rukovanje oružjem, već škola odgovornosti, zajedništva i služenja svojoj zemlji - zaključio je Lukić.

01:48 "VOJNI ROK JE JEDNA OD NAJVAŽNIJIH ODLUKA U OVOJ DECENIJI!" Gosti Usijanja: Mladi će steći disciplinu i odgovornost Izvor: Kurir televizija

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