- Verno služim svojoj zemlji. 14 godina, i kao potpredsednik Vlade, i kao predsednik Vlade, i kao predsednik Republike. Na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. I volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mestu na zemljinoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio - dodao je predsednik.