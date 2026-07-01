Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na društvenim mrežama kadrove sa skupa održanog 27. juna i poručio da već 14 godina verno služi svojoj zemlji, ističući da mu je u svakom trenutku i na svakom mestu samo Srbija u mislima
Veličanstveni skup
VELIČANSTVENI KADROVI I MOĆNA PORUKA Vučić objavio snimak sa skupa: "Volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, za Srbiju se borim, za Srbiju živim"
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"Volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, za Srbiju se borim, za Srbiju živim!", naveo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i podelio kadrove sa veličanstvenog skupa 27. juna.
- Verno služim svojoj zemlji. 14 godina, i kao potpredsednik Vlade, i kao predsednik Vlade, i kao predsednik Republike. Na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. I volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mestu na zemljinoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio - dodao je predsednik.
Pogledajte kako je izgledao veličanstveni skup 27. juna:
Kurir.rs
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