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"Volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, za Srbiju se borim, za Srbiju živim!", naveo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i podelio kadrove sa veličanstvenog skupa 27. juna. 

Verno služim svojoj zemlji. 14 godina, i kao potpredsednik Vlade, i kao predsednik Vlade, i kao predsednik Republike. Na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. I volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mestu na zemljinoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio - dodao je predsednik.

Pogledajte kako je izgledao veličanstveni skup 27. juna:

Kurir.rs

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