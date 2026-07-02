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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država učiniti sve da početkom septembra krene isplata novca u okviru novih mera pomoći građanima, kao i da se očekuje povećanje penzija pre januara. Kako je naveo, Srbija na računu ima oko pet milijardi evra, a eventualni rebalans budžeta bio bi posledica uvećanih prihoda, pri čemu su, prema njegovim rečima, jun i naplata akciza i PDV-a bili bolji od očekivanog.

Vučić je naglasio da građani ne treba da brinu jer su devizne i zlatne rezerve visoke i da je država spremna za eventualne krize, a najavio je i pokretanje portala "Ko si bre ti?" na kojem će građani moći da prijavljuju funkcionere. Dodao je i da je imao dobre razgovore sa predstavnicima Evropske unije o evropskom putu Srbije, dok je sa druge strane ocenio da su u opozicionim redovima sve vidljiviji raskoli i političke tenzije.

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O daljim informacijama za Kurir televiziju u emisiji "Redakcija" govoriće Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom i Sava Stambolić, šef kabineta ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Ekonomske mere i borba za dostupnost lekova u Srbiji

Sava Stambolić je govorio o ekonomskim merama države i njihovom uticaju na građane, kao i o političkoj stabilnosti i radu državnog tima.

- Ljude napadnu, ali vrlo će se brzo to iskristalisati. Predsednikov tim je dovoljno iskusan i ozbiljan i tu će raditi ljudi koji će moći to da prepoznaju i da razluče šta je. Vrlo se brzo dođe do suštine, tako da je to dobar momenat. I to je jedan od tih stvari, znači sa ovim ekonomskim merama država i predsednik Vučić se osnažuju - kaže Stambolić.

Kako ističe, stanje penzionih fondova i način isplate penzija u prethodnim godinama je variralo ali

Sava Stambolić, šef kabineta ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Foto: Kurir Televizija

- Vi znate i sami, naši penzioni fondovi su devastirani tokom kriznih godina, decenija raznih sukoba i problema i sankcija. I država sada isplaćuje penzije ne toliko iz tih fondova koje su ljudi prikupljali odvajajući doprinose, nego iz budžetskih sredstava. Penzije nisu mogle da rastu kao plate, ali se država trudi da taj tempo ubrza koliko god može - Stambolić.

Na kraju je istakao da ekonomske mere i borba protiv visokih cena lekova imaju širi značaj za građane.

- Ova sredstva sada, veća nego ranije, mnogo će pomoći u kriznim vremenima i doprineti ekonomiji, kao što je i ranije bio slučaj sa jednokratnim isplatama. Posebno je važna i borba oko lekova, jer država mora da spreči visoke cene i obezbedi da osnovni lekovi ne budu luksuz, već dostupni građanima -

Analiza političkih protesta u Srbiji

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, u studiju Kurir televizije govorio je o porastu političkih tenzija, incidentima i, kako je naveo, pokušajima da se politika izmesti iz institucija na ulicu.

- Podsetiću vas da nijedan skup, jedan jeste ovaj poslednji skup na Terazijama, nijedan od skupova, a bilo ih je stotine tokom proteklih 18 meseci, nije bio prijavljen. Ali nažalost, ovo što se dešava u društvu ide u pravcu da se normalizuju poruke mržnje i provokacije koje sutra mogu prerasti u ozbiljne incidente - kaže Milićević.

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, politička borba se ne može voditi nasiljem, a dodaje i da institucije moraju ostati jedini okvir za političko delovanje.

- Pokušali su da politiku izmeste iz institucija na ulicu, jer u institucijama nisu mogli da se predstave kao alternativa. To što se dešavalo u parlamentu, dimne bombe i napadi na koleginice, to nije performans nego nasilje. Politička borba mora da bude borba argumentima, demokratska rasprava i suočavanje mišljenja - kaže Milićević.

Na kraju je istakao da država ima podršku građana i da, kako je naveo, pokušaji destabilizacije neće uspeti.

- Građani su odbranili Srbiju i hvala im na tome. Nikada se više neće ponoviti 5. oktobar. Na jednoj strani imate državu koja gradi i investira, a na drugoj strani one koji nemaju politiku i nude samo poruku da je "Vučić kriv za sve". Tako se ne dobijaju izbori - zaključio je Milićević.

02:36 Ekonomske mere i borba za dostupnost lekova u Srbiji -"država mora da spreči visoke cene i obezbedi da osnovni lekovi ne budu luksuz" rekao je Sava Stambolić Izvor: Kurir televizija

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