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Aleksandar Vulin sastao se sa ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Države Izrael Amihajem Čiklijem.

Tokom razgovora, sagovornici su istakli značaj zajedničke borbe protiv antisemitizma, očuvanja istorijske istine i negovanja kulture sećanja.

Posebno je naglašeno da Holokaust nikada ne sme biti zaboravljen i da je obaveza svih generacija da čuvaju sećanje na žrtve.

Razgovarano je i o značaju institucije Jad Vašem kao svetskog centra za sećanje, obrazovanje i istraživanje Holokausta, kao i o važnosti saradnje u očuvanju istorijskog pamćenja.

Aleksandar Vulin je obišao Memorijalni centar Jad Vašem, gde je sa posebnom pažnjom obišao postavku posvećenu koncentracionom logoru Jasenovac, odavši poštu svim nevinim žrtvama.

Kurir.rs

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