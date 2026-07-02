Tokom posete Izraelu, Aleksandar Vulin je razgovarao o očuvanju sećanja na Holokaust i obišao Memorijalni centar Jad Vašem i postavku o Jasenovcu.
Politika
VULIN U JERUSALIMU: Sastao se sa ministrom Amihajem Čiklijem i obišao Jad Vašem, gde je sa posebnom pažnjom obišao izložbu posvećenu Jasenovcu
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Aleksandar Vulin sastao se sa ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Države Izrael Amihajem Čiklijem.
Tokom razgovora, sagovornici su istakli značaj zajedničke borbe protiv antisemitizma, očuvanja istorijske istine i negovanja kulture sećanja.
Posebno je naglašeno da Holokaust nikada ne sme biti zaboravljen i da je obaveza svih generacija da čuvaju sećanje na žrtve.
Razgovarano je i o značaju institucije Jad Vašem kao svetskog centra za sećanje, obrazovanje i istraživanje Holokausta, kao i o važnosti saradnje u očuvanju istorijskog pamćenja.
Aleksandar Vulin je obišao Memorijalni centar Jad Vašem, gde je sa posebnom pažnjom obišao postavku posvećenu koncentracionom logoru Jasenovac, odavši poštu svim nevinim žrtvama.
Kurir.rs
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