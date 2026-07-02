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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić otkrila je da je predsedniku države Aleksandru Vučiću već u prvom razgovoru otvoreno rekla da je gej.

Naime, gostujući u podkastu kod Branka Babića, Brnabić je ispričala ono što javnost dosad nije znala - da je, pre nego što je prihvatila poziv da bude deo Vlade Srbije 2016. godine, želela da bude potpuno otvorena prema Vučiću i da mu saopšti ono što je smatrala potencijalnim političkim problemom.

- Kada je mene zvao Aleksandar Vučić da uđem u vladu kao ministarka i ja sam njemu potpuno otvoreno iskreno rekla: "Pa, hvala vam mnogo na pozivu. Meni je to velika čast, posebno što dolazi od Vas. Hoću, nije problem, ali treba da znate dve važne stvari za koje ja mislim da će Vama napraviti dodatno veliki problem. Prvi problem je što sam gej".

Prema njenim rečima, odgovor koji je dobila bio je kratak i nedvosmislen.

- Ma za to me baš briga. Meni je važno da ti radiš kako treba, da si vredna i da imaš dobre ideje i da se borimo - prepričala je Brnabić šta joj je Vučić tad rekao a za kog je rekla da joj je prvi čestitao kad joj se rodio sin i da ju je od samog starta podržavao da postane roditelj jer je važno da imamo što više dece.

U šali je otkrila i da joj je odlazak na godišnji "najteži deo političkih aktivnosti" jer Vučić 10 dana odmora smatra kao da je 27!

- Puniš baterije? Pa šta si ti? Mobilni telefon? A kad si to mislila da ideš? Hm. I koliko ostaješ? - prepričava je Brnabić Vučićeve reči.

- Kažem: "Pa ostajem 10 dana." "10 dana. Nema veze. Idi idi. Nema veze". Čim sletim, javim se njemu, on kaže: "Prošlo tih 27 dana?" Tako da, to je najteži deo mojih političkih aktivnosti - rekla je uz smeh.

Brnabić kaže da ga je još jednom upozorila da bi njena seksualna orijentacija mogla da izazove reakcije dela javnosti, ali da je Vučić ostao pri svom stavu.

- Ja kažem: "To je okej, ali mislim da će biti problem. Ako ste vi spremni s tim problemom da se nosite, suočavate, okej. Samo da se te stvari ne kriju". On je rekao: "Nikakav problem" - prepričala je Brnabić tokom gostovanja u podkastu.

Otkud u politici

Ispričala je i da ju je politika oduvek zanimala još kao dete, i da se u njenoj kući obavezno svako veče gledao Dnevnik i to u mrtvoj tišini.

"Izlazila sam dosta, imala sam buran mladalački život"

Brnabićeva je ispričala i kako je izgledao njen mladalački život za koji kaže da je bio buran i da je izlazila dosta... kao u čuveni KST i slično...

- Pravila sam rejv žurke, otkrilla je Ana.

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