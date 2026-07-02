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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su teror i laži blokadera prošli, ali ne smeju da se zaborave.

Brnabićeva je u svojoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži Iks navela da su blokaderi, posle pada nadstrešnice u Novom Sadu, uznemiravali narod govoreći da vlast nešto krije, da neće da objavi dokumentaciju o nadstrešnici, a da danas optužuju vlast da je objavila previše dokumentacije.

- O tome koliko smo samo laži bili primorani da slušamo i koliko sluđivanja od strane blokadera smo svi zajedno kao društvo morali da prođemo, najbolje svedoči i ono što oni danas govore, 20 meseci nakon tragedije u Novom Sadu - navela je Brnabićeva, reagujući na navode profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu Dušana Dobromirova da je vlast objavljivanjem velikog broja dokumenata navodno imala nameru da "zatrpa javnost ogromnom količinom informacija i dokumenata".

- Tada su pričali da nas baš briga za studente, a da rektori i dekani brinu o njima, a onda se ispostavilo da je država preuzela na sebe 50% školarina kako bi se ispunio jedan od studentskih zahteva, a da su rektori i dekani rekli da im ne pada na pamet da smanjuju školarine - istakla je Brnabićeva.

Dodala je da je država Srbija, koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, već isplatila preko 20 miliona evra studentima i njihovim porodicama kako bi im olakšala troškove studiranja, a rektori i dekani su im, pored toga što su im ukrali godinu dana života i studiranja, odmah povećali školarine.

- I sve je bila laž. I sve je bila zloupotreba tragedije i zloupotreba studenata, univerziteta i fakulteta u Srbiji da bi se vlast menjala na ulicama i da bi neki, suprotno volji naroda, sa funkcije rektora i dekana prešli na funkcije ministara, premijera i predsednika - navela je Brnabićeva.

Dobromirov je prethodno za blokaderske medije izneo tvrdnju da je vlast u slučaju pada nadstrešnice objavljivanjem velike količine dokumentacije "imala ideju da će zatrpati javnost ogromnom količinom informacija i dokumenata".