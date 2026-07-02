BLOKADERI ISPRED KUĆE MAJKE DIREKTORA "SRBIJAŠUMA", VIKALI DA GA TREBA UBITI! Janjušević: "Majka je u šoku, idem za Priboj da pogledam tu junačinu u oči" VIDEO
Priboj je sinoć postao poprište novog incidenta koji neodoljivo podseća na najekstremnije metode pritiska sa prošlogodišnjih letnjih blokada, kada su blokaderi dolazili ispred stanova i kuća političkih neistomišljenika!
Najnovija meta sinoć je bila majka direktora JP "SrbijaŠume“ Krsta Janjuševića, ispred čije kuće u Priboju su okupljeni blokaderi uzvikivali da će joj ubiti sina!
To je izazvalo oštru reakciju i hitan odlazak Janjuševića u rodni grad.
Ovaj sumanuti čin otkrio je upravo Janjušević u video poruci na Instagramu, koji je hitno krenuo u rodni grad:
- Majka mi je u šoku. To je stara žena. Krećem za Priboj da pogledam tu junačinu u oči i neka meni kaže šta ima. Zašto uznemirava jednu staricu koja sluša kako će joj sin biti ubijen? Celu noć jedna majka ne spava. Možete zamisliti kako se oseća žena kojoj poručuju da će joj ubiti sina. Da vidim kome sam ja nešto loše učinio, neka mi kaže u oči, a ne da maltretiraju jednu staru ženu - rekao je Janjušević, vidno potresen.
Kurir Politika