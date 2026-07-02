- Majka mi je u šoku. To je stara žena. Krećem za Priboj da pogledam tu junačinu u oči i neka meni kaže šta ima. Zašto uznemirava jednu staricu koja sluša kako će joj sin biti ubijen? Celu noć jedna majka ne spava. Možete zamisliti kako se oseća žena kojoj poručuju da će joj ubiti sina. Da vidim kome sam ja nešto loše učinio, neka mi kaže u oči, a ne da maltretiraju jednu staru ženu - rekao je Janjušević, vidno potresen.